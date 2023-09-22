Девушка сбросила 32 килограмма благодаря одному блюду с курицей

Девочки, открываем свою кулинарную книгу (даже если в ней пока что пусто) и записываем рецепт блюда для похудения — очень простого и очень, судя по всему, эффективного. Им поделилась блогер по имени Рукси, которой благодаря одному этому способу удалось похудеть на 32 килограмма за 6 месяцев.

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По словам девушки, прийти к безупречным формам ей помогли роллы из курицы с соусом гуакамоле.

«Очень простое блюдо, которое помогло мне похудеть», — призналась Рукси, а затем продемонстрировала, что для него использует жареный лук с консервированной кукурузой, собственноручно приготовленный гуакамоле и поджаренное куриное мясо.

Привычную для сэндвича булку или хлеб, передает The Sun, Рукси заменила на лист салата — и вуаля: идеальный низкокалорийный перекус готов.

Кстати, снимки, доказывающие, что вкупе с активным образом жизни полезные блюда действительно работают, Рукси показала, как выглядела до своего преображения. Смотрите сами!