В мае 1962 года американская актриса Мэрилин Монро была приглашена на день рождения президента Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Знаменитое платье, в котором Мэрилин Монро спела песню "Happy Birthday" президенту Кеннеди в ходе торжества, было создано французским дизайнером Жаном Луи.

Он специально разработал эксклюзивный эскиз платья для Мэрилин, чтобы подчеркнуть ее красоту. Платье было сшито из тончайшего шифона цвета шампанского.

Чтобы придать наряду блеск, Жан Луи использовал более 2500 страз. Их вручную пришили по всей поверхности платья.

Фотографии Мэрилин в этом роковом платье облетели весь мир.

Через три месяца после празднования дня рождения президента Мэрилин была найдена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе при загадочных обстоятельствах. Платье, в котором она пела для президента, вошло в историю как последнее яркое появление легендарной актрисы.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Shamaeva_rita.