Названы самые выигрышные стрижки для женщин 40+

Волосы – одно из самых главных украшений женщины. В молодом возрасте представительницы прекрасного пола ухаживают за прядями, отращивают их и обожают ходить с распущенной шевелюрой. Действительно, для юной красотки роскошная грива до талии – неоспоримый плюс к ее привлекательности.

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Однако с возрастом женщины меняются: из легкомысленных райских пташек они превращаются в красивых, строгих дам. Прическа должна соответствовать статусу зрелой женщины. О самых выигрышных стрижках для дам в возрасте 40+ рассказывает женский журнал kleo.ru.

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Обращаем внимание на тип волос

При подборе прически очень важно учитывать структуру волоса. Счастливые обладательницы обычных прямых волос или немного вьющейся шевелюры могут позволить себе любую стрижку. В других вариантах нужно придерживаться определенных правил. Если волосы жирные, стоит отдавать предпочтение коротким стрижкам или удлиненным прическам, когда пряди неплотно расположены друг к другу, это добавит легкость и объем. Для сухих волос лучше подбирать простые стрижки без укладки. Нужно максимально снизить регулярность мытья волос, так как для сухих прядей это вредно. Сложные укладки придется часто промывать. Тонкие волосы лучше смотрятся в коротких стрижках. Такие прически придают объем и визуально делают шевелюру гуще.

Стрижки 40+ на короткие волосы

При классическом подходе с возрастом женщинам предлагают делать короткие стрижки. Такая прическа добавляет свежесть, дамы с короткими стрижками выглядят моложе. Кроме того, коротко подстриженные волосы добавляют образу дерзость и сексуальность. Открытая ухоженная шея и плечи точно привлекут внимание представителей мужского пола. Однако для обладательниц вьющихся волос такой вариант не всегда подходит, нужно очень внимательно подходить к выбору стрижки.

Стрижки 40+ на среднюю длину

Каре – наше все. Это беспроигрышный вариант для тех, кто не хочет стричься под мальчика, и дерзкому образу предпочитает нестареющую классику. Волосы до плеч или чуть короче добавляют образу женственность и элегантность. Кроме того, выбор такого варианта позволяет экспериментировать. На среднюю длину можно сделать различные укладки и всегда выглядеть свежо и по-новому.

Стрижка боб

Идеальный вариант для женщин после 40. Сегодня стрижка боб пользуется небывалой популярностью у женщин постарше. Средняя длина волос, легкость при укладке и неприхотливость такой прически делают ее очень привлекательной для модниц. Кроме того, такая стрижка помогает скорректировать овал лица и придает ему свежесть.

Многослойные стрижки

Многослойные стрижки позволяют добавить объем тонким волосам. Отличный вариант для средней длины. Слегка взъерошенные волосы добавят свежесть образу и помогут сбросить несколько лет. Длинные боковые пряди Очень модный и востребованный вариант. Такая стрижка идеально подойдет для женщин в возрасте с круглым лицом. Боковые пряди помогут визуально сузить овал, сделают черты более благородными и в целом освежат образ.

Небрежные локоны