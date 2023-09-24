Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы
Парикмахер Эбби Юнг из США раскрыла оптимальную частоту мытья головы. Соответствующую информацию она опубликовала в TikTok.
В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом abbeyyung, чей блог насчитывает 1,1 миллиона подписчиков, посоветовала очищать волосы в зависимости от индивидуальных потребностей и предпочтений. Однако она уточнила, что людям, чья кожа склонна к появлению перхоти, себорейного дерматита или псориаза, следует мыть голову чаще.
«Иначе проблемы будут только усугубляться, что в конечном итоге ухудшит здоровье ваших волос», — пояснила она.
При этом любителям ежедневного очищения кожи головы специалистка порекомендовала наносить на пряди масло, чтобы предотвратить повреждения из-за частого контакта с водой.
«В некоторых продуктах для волос есть определенные ингредиенты, такие как кокосовое масло или силиконы, которые фактически образуют барьер вокруг ваших локонов, предотвращающий проникновение воды», — сообщила Юнг.