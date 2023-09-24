Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом abbeyyung, чей блог насчитывает 1,1 миллиона подписчиков, посоветовала очищать волосы в зависимости от индивидуальных потребностей и предпочтений. Однако она уточнила, что людям, чья кожа склонна к появлению перхоти, себорейного дерматита или псориаза, следует мыть голову чаще.