Как справиться с сухостью кожи осенью

Осенью наша кожа особенно нуждается в увлажнении.

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Косметологи и химики рассказали “Летидору”, как справиться с сухостью и шелушением.

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Причины сухости кожи

Екатерина Анчикова, врач-косметолог, дерматовенеролог для d’Alba

Холод, ветер, дождь, начало отопительного сезона, сезон простудных заболеваний — все эти факторы оказывают серьезное влияние на состояние кожи, которая приобретает серый и тусклый цвет. И все это из-за того, что испаряется собственная влага, затрудняется лимфоотток и кровообращение. К тому же местный иммунитет находится в состоянии постоянного стресса из-за контраста температур.

Виктория Шулькина, ведущий тренер-косметолог PLEYANA

Иногда проблема может быть связана с нарушениями в работе внутренних органов — желудка, кишечника, печени, щитовидной железы. Сухость и шелушение возникает при дефицитах, например, витаминов B, А, С, Е или минералов: цинка, селена, кремния.

Кроме того, сухость — основной признак атопического дерматита, подтвердить или опровергнуть который помогает анализ крови на иммуноглобулин Е общий.

повышенная чувствительность;

регулярное появление чувства стянутости;

локальное покраснение;

шелушение. Дерматологи выделяют несколько основных признаков, которые указывают на сухость кожи:

Главными причинами очень сухой кожи тела являются:

— Воздействие активных солнечных лучей. Обусловлено это тем обстоятельством, что солнце оказывает положительный эффект на кожу только при минимальном, дозированном воздействии. Когда выработка пигмента уже не может в достаточной мере защитить глубокие слои кожи, в ней начинаю происходить негативные изменения. Результатом длительного пребывания под воздействием УФ-лучей является фотостарение, одно из видимых проявлений которое — пигментные пятна, связанные с неравномерным образованием и локальным скоплением меланина. Наибольшее их распространение отмечается на открытых участках — лице, зоне декольте, руках.

Под влиянием ультрафиолетового спектра лучей кожа грубеет, сохнет и теряет упругость.

— Недостаточный уход за кожей. После летней жары нужно привыкнуть к неприятному холодному ветру, нехватке солнца, перепадам температур и теплой одежде. Если пренебрегать использованием ухаживающих за кожей средств, то можно спровоцировать сухость и шелушение.

Как помочь коже адаптироваться к новым осенним условиям

Екатерина Анчикова, врач-косметолог, дерматовенеролог для d’Alba

Прежде всего, увлажнение после душа всевозможными средствами: начиная от лосьонов и кремов, заканчивая эмульсиями и маслами.

Если вы чувствуете, что кожа начала шелушиться, то рекомендую использовать скрабирующие средства. Это могут быть как специальные скрабы и пилинги для тела, так и щетки, которые помогают коже избавиться от старых роговых чешуек — они мешают коже получать достаточное количество кислорода из окружающей среды.

Только со скрабирующими средствами типа щетки, мочалки и подобного рода гаджетами для тела надо быть осторожными. Они могут быть совсем небезопасными, потому что в их складках, ворсинках, волосах длительное время сохраняются капли воды. Влажная среда плюс тепло, плюс почти замкнутое микропространство дает в результате риск получения плесневых грибов. Поэтому, чтобы не допустить внедрение патогенного фактора, хорошо просушивайте щетки перед применением.

Каким должен быть домашний уход за телом

Анна Шарова, косметический химик-технолог, основатель бренда косметики ANNA SHAROVA

Масла для тела, которые зимой очень популярны, стоит обязательно чередовать в уходе с эмульсионными продуктами вроде молочка или крема. Иначе кожа, лишенная в уходе воды, обязательно ответит обезвоженностью и усилением сухости.

Продукты для очищения также могут быть специализированными. Вместо классического геля для душа рассмотрите масло для душа. Последние в своем составе содержат достаточное количество в том числе жирного масла. В результате момент очищения проходит максимально деликатно. Важно при этом выбирать настоящие масла для душа (воды в своем составе они не содержат).

Питательный крем для рук и питательный крем для стоп — тоже обязательные продукты. Советую расставить по всей квартире тюбики с кремом для рук и использовать его при случае — тогда ни о какой сухости и раннем старении кожи не может быть и речи.

Екатерина Анчикова, врач-косметолог, дерматовенеролог для d’Alba

Осенью кожа также очень нуждается в антиоксидантной терапии. Что это значит? После лета, особенно если вы загорали на солнце, необходимо нейтрализовать и вывести свободные радикалы. Потому что ультрафиолет вызывает фотостарение кожи, приводит к дряблости, морщинам, снижению тонуса и образованию нарушения пигментации. Поэтому используйте средства, которые богаты витаминами-антиоксидантами. Это витамины Е, А, С и другие компоненты. Они помогут сохранить молодость. Особое внимание уделите зонам декольте, рукам, коленям и голени.

Еще несколько важных советов

Вера Бирюкова, менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработки Unilever в России и Беларуси

Не забывайте корректировать в осенний период уход за кожей лица, отдавая предпочтение более насыщенным обволакивающим текстурам. Также в холодное время года в дополнительном уходе нуждаются губы. Им необходимо регулярное смягчение, питание, увлажнение и отшелушивание. Для основного ухода за губами подойдут средства с высоким содержанием масел. В качестве дополнительного ухода следует использовать маски на любой основе, включая гелевую, альгинатную, тканевую и т.д., а также специальные скрабы для губ.