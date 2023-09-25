Как избавиться от воспалений на спине

Вряд ли на планете найдется человек, который никогда не сталкивался с проблемой акне. Очень часто прыщи портят жизнь молодым людям и девушкам в подростковом возрасте. Родители стараются успокоить своих детей и обещают, что когда те повзрослеют, проблема решится сама собой. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Многие взрослые страдают от прыщей и воспалений. Излюбленным местом распространения акне является спина.

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Как бороться с этой напастью, рассказывает женский журнал kleo.ru.

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Причина появления прыщей

Воспаление на спине приносит огромное количество неудобств. Надеть топик или маечку на тонких бретельках при больших красных прыщах на спине вряд ли получится. В целом, ничего особенно отвратительного в воспалительном процессе нет. Акне – это заболевание, которое возникает при закупоривании пор, оно нуждается в грамотном лечении. Однако, несмотря на то, что прыщи – всего лишь недуг, который нужно вылечить, их внешний вид обычно вызывает омерзение. Особенно тяжело представительницам прекрасного пола. Появление большого прыща – часто огромная трагедия для девушек.

На спине прыщи обычно появляются из-за загрязнения и обильного потоотделения. Прелестницы редко забывают протереть лицо, а вот очищение спины требует дополнительного времени и выполняется не так часто. В итоге поры забиваются отмершими клетками и кожным салом.

Профилактика акне

Самое главное в этом вопросе – гигиена. Принимать душ нужно, как минимум, один раз в день. При этом важно использовать губки, а не просто размазывать по коже ароматный гель. Губка помогает тщательно очистить кожу и избавить ее от омертвевших клеток.

После активной работы или занятий спортом поход в душ обязателен. Пот и грязь, которые скапливаются при физической активности, с большим удовольствием забьют ваши поры и превратятся в огромные прыщи.

Качественная одежда

Также очень важно избавиться от синтетики. Такие низкокачественные ткани не дают коже дышать и создают парниковый эффект. Поры сталкиваются с серьезной проблемой, не могут нормально раскрываться и забиваются грязью. Обязательно в повседневной жизни отдавайте предпочтение вещам из натуральных тканей.

Консультация врача

Нужно помнить, что иногда прыщи появляются на фоне гормонального сбоя или других заболеваний. В любом случае, необходима консультация лечащего врача. Прежде чем приступать к борьбе с прыщами, посетите дерматолога, который поможет подобрать идеальное для вас средство.

Народные средства

В нашей стране очень любят советы бабушек. От натуральных ингредиентов точно не будет вреда, а есть ли польза, каждый определяет индивидуально.

Например, большой популярностью пользуется маска из геркулеса. Хлопья нужно замочить в теплой воде, а затем размазать по спине. Как только каша высохнет, смесь можно смывать. Геркулес помогает подсушить воспаления и отбеливает кожу.