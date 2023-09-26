Кому уколы красоты уже не помогут

У многих женщин, далёких от бьюти-сферы, есть убеждение, что стоит только раз согласиться на ботокс, как все морщины исчезнут, уйдёт второй подбородок, побелеют зубы и произойдут прочие невероятные вещи.

Врач-дерматовенеролог и косметолог клиники косметологии L'ART clinic Нелли Оганесян объяснила, какие заблуждения окружают ботулинотерапию и почему пора перестать в них верить.

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Специалист рассказала «Секрету», что многие россиянки то боятся ботокса и демонизируют его почём зря, то, наоборот, наделяют его какими-то чудодейственными свойствами. Поэтому она решила поговорить о самых частых ошибочных мнениях.

Миф №1. Ботокс спасёт лицо от чего угодно

По мнению женщин, ботокс и морщины уберёт, и поры разгладит, и овал лица подтянет. Но на деле это не так.

«Возможности ботулотоксина ограничены: это миорелаксант — препарат, который блокирует нервно-мышечную передачу, не давая мышце сокращаться с привычной силой. В борьбе с мимическими морщинами он хороший помощник (они появляются как раз из-за мышечного сокращения), но на качество кожи это не повлияет — выработку коллагена и эластина он не запускает», — объяснила косметолог.

Для коррекции лица существует великое множество других процедур, но и они не универсальные, а направленные каждая — на устранение конкретной проблемы.

Если нужно привести кожу в тонус, то можно добавить другие инъекционные и аппаратные процедуры.

Если увлажнить — аминокислоты, полинуклеотиды, гиалуроновая кислота.

Если убрать следы постакне — химический пилинг или шлифовка лица.

Если подтянуть овал и сделать кожу более плотной и упругой — радиоволновой игольчатый RF-лифтинг и пикосекундное омоложение аппаратом Picosure (он ещё и пигментные пятна удаляет).

Миф №2. Ботоксом можно накачать губы/скулы

Как понятно из прошлого пункта, ботокс расслабляет, а не увеличивает объём. Но хороший мастер может кое-что придумать. «Ботоксом можно устранить гипертонус круговой мышцы рта, и за счёт этого визуально верхняя губа слегка развернётся», — объяснила Оганесян.

Миф №3. Ботокс вреден для организма

Действительно, трудно верить в безопасность препарата, у которого есть «токсин» в названии. Есть мнение, что он разрушает мышцы, однако здесь всё зависит от дозы введения. Например, его вводят при мышечных спазмах, детям с ДЦП и прочим пациентам с показаниями. Ботокс не уничтожает мышцы, а всего лишь нарушает нервно-мышечную передачу, которая со временем восстанавливается. Но и при этом на одного человека может уйти до 3 флаконов препарата.

«Его эффективность и безопасность подтверждена многочисленными клиническими исследованиями, а аллергия на него возникает крайне редко», — подчеркнула специалист.

Миф №4. Ботокс замораживает лицо

У хорошего мастера пациент с маской вместо лица не уйдёт. Здесь важна дозировка препарата, которую врач должен верно рассчитать. Но даже если и что-то пойдёт не так — лицо восстановится через некоторое время. Уколы ботокса — это не пластическая хирургия, всё поправимо.

Миф №5. Ботокс уберёт все морщины

Решить все проблемы с помощью одного укола нереально, а всё потому, что существует несколько видов морщин:

динамические (вследствие подвижной мимики);

статические;

гравитационные.

Поправить с помощью уколов можно первый вид, да и то на это может потребоваться больше усилий, если человек никогда не колол ботокс и если у него очень подвижная мимика. А вот с другими простая ботулинотерапия не прокатит.

«Для борьбы с другими видами морщин в современной косметологии есть широкий спектр методик: в каких-то случаях нужно глубокое увлажнение кожи, заполнение филлерами, в каких-то — сокращение кожного лоскута и укрепление связочного аппарата, конкретные процедуры подбирает врач», — пояснила Оганесян.

Миф №6. Уколы ботокса — это больно

Если говорить начистоту, то любой укол — это неприятно, но назвать его очень болезненным сложно. Плюс ботулинотерапии в том, что врач делает однократные уколы и в небольшое количество точек. Но если очень страшно и нервно, то врач может сперва нанести на кожу анестезирующий крем.

Миф №7. После ботокса морщины ухудшаются

Есть мнение, что на уколы ботокса можно подсесть. Доля правды тут есть, но вот какая — уколы нужно делать регулярно, эффект от них длится всего 3–5 месяцев. А без них уже как-то не очень приятно смотреться в зеркало, потому что ботокс сглаживает морщины и разница заметна. Но ботулинотерапия зависимости не вызывает и проклятия не насылает — если по какой-то причине пациентка передумает делать уколы, то препарат просто рассосётся и всё, а морщины продолжат появляться как обычно, а не со скоростью света.

«Обычно через полгода после укола нервно-мышечная передача полностью восстанавливается. Если не продолжать делать инъекции, то морщины будут появляться ровно с той скоростью, которая заложена вашей мимикой», — рассказала косметолог.

Опасность ботокса

Важно понимать, что ботулинотерапия не страшна только в хорошей клинике у профессионального мастера, который делает уколы оригинальными препаратами, а не подделками или «авторскими коктейлями».