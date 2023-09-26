Как подобрать идеальный бюстгальтер женщинам с обвисшей грудью

Профессиональный брафиттер Киммей (фамилия не уточняется), более известная в соцсетях под ником @hurraykimmay, раскрыла женщинам с обвисшей грудью способы подобрать идеальный бюстгальтер. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok .

В первую очередь специалистка предложила присмотреться к моделям из эластичного кружева. Она объяснила, что контурные чашки у такого бюстгальтера сохраняют форму груди. При этом эксперт отметила, что если женщина хочет придать ей округлости, то следует сделать выбор в пользу нижнего белья из плотной ткани и со швами.