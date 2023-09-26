Россиянка одержала победу в конкурсе красоты «Миссис Вселенная»

Представительница России Ольга Каменская стала победительницей конкурса «Миссис Вселенная – 2023». Мероприятие проходило в августе в США. Россиянку признали лучшей в номинации «Пышные формы».

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39-летняя уроженка Нижнего Новгорода рассказала о конкурсе в личном блоге и опубликовала несколько фотографий.

«Я благодарна организаторам конкурса, что могу стать примером женщинам, чьи формы отличаются от идеальных, и показать что женская красота не зависит от размера одежды», – написала Каменская.

Недавно россиянка получила приз зрительских симпатий в международном конкурсе красоты в Калифорнии Mrs. Clobe. В 2022-м она завоевала титул «Миссис Россия – Пышные формы». Каменская замужем, она воспитывает двоих детей – 18-летнего сына и пятилетнюю дочь.