Россиянка одержала победу в конкурсе красоты «Миссис Вселенная»
Представительница России Ольга Каменская стала победительницей конкурса «Миссис Вселенная – 2023». Мероприятие проходило в августе в США. Россиянку признали лучшей в номинации «Пышные формы».
39-летняя уроженка Нижнего Новгорода рассказала о конкурсе в личном блоге и опубликовала несколько фотографий.
«Я благодарна организаторам конкурса, что могу стать примером женщинам, чьи формы отличаются от идеальных, и показать что женская красота не зависит от размера одежды», – написала Каменская.
Недавно россиянка получила приз зрительских симпатий в международном конкурсе красоты в Калифорнии Mrs. Clobe. В 2022-м она завоевала титул «Миссис Россия – Пышные формы». Каменская замужем, она воспитывает двоих детей – 18-летнего сына и пятилетнюю дочь.
Ранее сообщалось, что в Москве пройдет конкурс красоты для жителей старшего возраста. Мероприятие называется «Серебряная королева и серебряный король».