Как сделать прическу с объемным хвостом: видео
Даже простую прическу конский хвост можно сделать интересной.
Убрать волосы в хвост – это отличный вариант для тех случаев, когда нужно быстро придать волосам ухоженный и аккуратный вид.
Чтобы прическа выглядела более эффектно, попробуйте внести некоторые изменения в обычный способ завязывания хвоста.
Для начала хорошо расчешите волосы, чтобы избавиться от спутанных прядей. Затем соберите волосы на затылке и скрепите их резинкой. Для большего объема разделите волосы по горизонтали на две части и завяжите верхнюю часть резинкой.
После этого сделайте еще один оборот, снова захватывая резинкой весь объем волос.
Такой простой прием поможет придать хвосту визуальный объем.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Orlova_v12.
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