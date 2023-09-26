Даже простую прическу конский хвост можно сделать интересной.

Убрать волосы в хвост – это отличный вариант для тех случаев, когда нужно быстро придать волосам ухоженный и аккуратный вид.

Чтобы прическа выглядела более эффектно, попробуйте внести некоторые изменения в обычный способ завязывания хвоста.

Для начала хорошо расчешите волосы, чтобы избавиться от спутанных прядей. Затем соберите волосы на затылке и скрепите их резинкой. Для большего объема разделите волосы по горизонтали на две части и завяжите верхнюю часть резинкой.

После этого сделайте еще один оборот, снова захватывая резинкой весь объем волос.

Такой простой прием поможет придать хвосту визуальный объем.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Orlova_v12.