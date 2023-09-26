Перечислены способы убрать мешки под глазами

В первую очередь, следует хорошо высыпаться. Спать можно на высокой подушке, что предотвратит скопление жидкости под глазами. Обратить внимание стоит и на рацион.

Следует сократить потребление кофеина, соленой пищи и и алкоголя. Кроме того, следует много пить и следить, чтобы пища была богата витаминами А, С и Е. Барышникова добавила, что не стоит забывать о различных кремах и масках для кожи вокруг глаз. Они тоже помогут снять отечность кожи. Однако покупать стоит только проверенные косметические средства, в которых есть уверенность, передает Life.ru.