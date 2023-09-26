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Перечислены способы убрать мешки под глазами

Врач-офтальмолог Дарья Барышникова рассказала о действенном способе избавиться от мешков под глазами. Она также объяснила, откуда эти припухлости берутся.

Перечислены способы убрать мешки под глазами
© РИА "ФедералПресс"

«Наиболее распространенная причина – нарушение оттока жидкости, что может происходить из-за таких заболеваний, как синусит, гипертония, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и даже дерматологических заболеваний», – пояснила она.

Также среди причин появления мешков врач назвала старение кожи, нарушение режима сна, неправильный образ жизни и постоянную работу за компьютером.

Офтальмолог также перечислила способы избавиться от этого дефекта внешности.

В первую очередь, следует хорошо высыпаться. Спать можно на высокой подушке, что предотвратит скопление жидкости под глазами. Обратить внимание стоит и на рацион.

Следует сократить потребление кофеина, соленой пищи и и алкоголя. Кроме того, следует много пить и следить, чтобы пища была богата витаминами А, С и Е. Барышникова добавила, что не стоит забывать о различных кремах и масках для кожи вокруг глаз. Они тоже помогут снять отечность кожи. Однако покупать стоит только проверенные косметические средства, в которых есть уверенность, передает Life.ru.