Перечислены способы убрать мешки под глазами
Врач-офтальмолог Дарья Барышникова рассказала о действенном способе избавиться от мешков под глазами. Она также объяснила, откуда эти припухлости берутся.
«Наиболее распространенная причина – нарушение оттока жидкости, что может происходить из-за таких заболеваний, как синусит, гипертония, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и даже дерматологических заболеваний», – пояснила она.
Также среди причин появления мешков врач назвала старение кожи, нарушение режима сна, неправильный образ жизни и постоянную работу за компьютером.
Офтальмолог также перечислила способы избавиться от этого дефекта внешности.
В первую очередь, следует хорошо высыпаться. Спать можно на высокой подушке, что предотвратит скопление жидкости под глазами. Обратить внимание стоит и на рацион.
Следует сократить потребление кофеина, соленой пищи и и алкоголя. Кроме того, следует много пить и следить, чтобы пища была богата витаминами А, С и Е. Барышникова добавила, что не стоит забывать о различных кремах и масках для кожи вокруг глаз. Они тоже помогут снять отечность кожи. Однако покупать стоит только проверенные косметические средства, в которых есть уверенность, передает Life.ru.