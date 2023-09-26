Парикмахер назвала оптимальную частоту стрижки волос

По мнению эксперта, данный процесс зависит от образа жизни, длины прядей и термического воздействия на них. Так, короткие волосы следует стричь каждые четыре недели. При этом тем людям, которые ежедневно создают прически с помощью утюжков и фенов, необходимо посещать салон красоты каждые шесть-восемь недель.