Как избежать дряблости верхнего века

Что делать, если кожа активно теряет тонус.

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Одна из самых неприятных проблем в области лица — нависшее веко. С возрастом ситуация может довольно серьезно ухудшиться, ведь кожа становится менее упругой, а дряблость еще никому не придавала шарма. Есть ли способы добиться улучшения без операции?

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Как уверяют специалисты — вполне.

Мы собрали несколько «лайтовых» вариантов для тех, кто пока не готов ложиться под нож хирурга.

Массаж

Конечно, выполнять массаж должен грамотный специалист, в противном случае есть вероятность сделать себе только хуже. Впрочем, вы сами можете помочь своему организму, если опробуете несложные техники. Не забудьте использовать специальное масло для массажа, которое необходимо нанести на очищенную кожу. Когда будете выполнять растирания, не нажимайте на кожу слишком сильно — вы лишь растянете ее и точно сделаете хуже.

Как выполняем массаж для дряблого века: аккуратно, с легким нажатием проводим двумя пальцами по верхнему веку от внутреннего уголка к внешнему. Далее повторяем действия, но уже в обратную сторону по нижнему. Не забываем про постукивания — обязательно легкие. Наша цель — повысить упругость и обеспечить лучший приток крови.

Тейпы

С тейпами стоит быть осторожнее, в идеале — обратиться к специалисту, который подскажет правильную технику использования. Как минимум посмотрите обучающие видео в Сети. Считается, что тейпирование способствует восстановлению мышечного тонуса, а также неплохо помогает выводить ненужную жидкость из мягких тканей. Не ждите результата за месяц, для лучшего эффекта потребуется не меньше 60 дней.

Мезотерапия

Суперполезная процедура практически для любой проблемы с кожей. Вы также можете включить ее в список средств борьбы с нависшим веком и предупредить усиление дряблости. Помните, что выполнить ее может только профессиональный косметолог, поэтому не пожалейте времени на поиск хорошего специалиста.