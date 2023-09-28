Врач назвала причины возникновения заедов в уголках губ

Заеды в уголках губ – довольно распространённое явление, доставляющее немало страданий: они влияют на эстетику, вызывают дискомфорт и болевые ощущения. Но главное, о чём предупреждают врачи, это то, что заеды появляются не только по вине внешних условий, но, как правило, из-за внутренних проблем организма.

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О причинах возникновения заедов в уголках губ и методах лечения этой патологии порталу «Сибмеда» рассказала Татьяна Ширинова, врач превентивной медицины, нутрициолог, член ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, тренер ЗОЖ программ.

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«В первую очередь, когда я вижу человека, я обращаю внимание на «знаки тела»: цвет кожных покровов, состояние кожи, волос, ногтей, какие-либо проявления в виде пигментации, акне, шелушения и так далее. Заеды в уголках губ могут тоже о многом рассказать», – говорит Татьяна.

В осенне-зимний период, по словам эксперта, проблема появления заедов может стать особо актуальной, что связано с изменениями климатических условий и перепадами температур. Кроме того, включение отопления может приводить к сухости кожи, и из-за нехватки влаги проблема может обостриться.

Рекомендация в связи с сезонными изменениями – пить достаточное количество качественной воды и увлажнять губы с помощью натуральных защитных бальзамов, которые механически защитят кожу от влияния погодных условий.

Вторая рекомендация связана с состоянием организма и его вероятными дефицитами.

Татьяна объясняет, что в первую очередь при наличии заедов в уголках губ, следует обратить внимание на дефицит белка: «Заеды – это один из симптомов железодефицита. Часто причиной дефицита железа в организме является дефицит белка, так как и ферритин, и гемоглобин – это белковые структуры. Белок является строительным материалом, в том числе и для кожи: когда у нас не хватает строительных «кирпичиков», транспортных молекул для железа, проявляется железодефицит». Кроме вероятности дефицита белка и дефицита железа заеды в уголках губ могут быть симптомом уже имеющейся железодефицитной анемии и, в особенности, анемии, обусловленной дефицитом витамина В12 и других витаминов группы В.

Ещё одна причина трещин в уголках губ – это дефицит полезных жиров и жирорастворимых витаминов, в частности, витамина А и Е, витамина Д. Витамины А и Е позволяют коже быть эластичной, бархатистой, и когда у нас недостаточно полезных жиров в организме, эти витамины не переходят в активные формы и не выполняют свои прямые функции.

Избыток патогенной флоры в полости рта, низкая устойчивость иммунитета к грибкам, вирусам, бактериям (что, тоже, по сути, является следствием дефицитных состояний) – также способствует появлению заедов.

«Как вы поняли, заедами в уголках губ могут проявлять себя множество состояний. Поэтому, оценивать только один этот симптом – неправильно. Нужна работа со специалистом, который проведёт опрос, разберёт анализы, оценит другие «знаки тела» и комплексно, индивидуально поработает с желудочно-кишечным трактом, с усвоением витаминов, минералов и микроэлементов – только в этом случае будет эффект», – резюмирует эксперт.