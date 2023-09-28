«Кофейный» маникюр для актуального образа: 4 трендовые идеи

Латте, американо или расплавленный шоколад — выбирайте самый вкусный дизайн

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Любите ли вы кофе так, как любим его мы? Уверены, многие не могут прожить и дня без бодрящего напитка. Для самых горячих поклонников кофе нейл-мастера предлагают крутые идеи осеннего маникюра. Выбирайте любой и оставайтесь в тренде!

«Латте»-ногти

Если вы не особенно жалуете темные оттенки, ваш вариант — «латте» на ногтях. Техника очень проста: мастер выполняет градиентное покрытие, переходя от мягкого кофейного оттенка к светлому, но не слишком белому. Должно появиться ощущение, что на ваших ногтях настоящий латте с молочной пенкой. Никаких резких переходов! Особенно хорошо этот дизайн смотрится на мягком квадрате средней длины.

Лунный кофе

Обратный френч будет актуален и этой осенью. Выбирайте насыщенный оттенок. Идеально, если это будет цвет свежесваренного американо с небольшим количеством молока. Не стоит слишком сильно выбеливать покрытие, важно получить чистый теплый тон. Лунку можно оставить без цветного акцента или же поиграть с мелким шиммером.

Мрамор + кофе

Дизайн в мраморном стиле, наверное, никогда не выйдет из моды. Этой осенью мастера предлагают варианты мрамора в миксе с кофе. Важный момент — основной цвет не должен конфликтовать по температуре с дизайном. Прожилки в мраморе должны быть теплыми, если основной цвет покрытия от темно-бежевого до насыщенного шоколадного.

Геометрия