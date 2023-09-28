Стоматолог рассказала, можно ли отбелить зубы в домашних условиях

Стоматолог и челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова рассказала, работают ли народные методы отбеливания зубов.

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— Некоторые говорят, что можно чистить зубы содой, сухим молоком, и они от этого белеют. На самом деле, это все механическое повреждение поверхностных слоев эмали, — отметила врач в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также не помогут отбелить зубы сода с лимоном и втирание в зубы клубники. При этом в домашних условиях можно использовать отбеливающую пасту, за счет которой с зубов убираются поверхностные пигменты, и они остаются длительное время светлыми.

Для того чтобы осветлить зубы более заметно, по словам стоматолога, нужно прийти на прием к врачу и провести профессиональное кабинетное отбеливание. Оно сможет дать результат в 6, 8, 10 и даже 12 тонов.

В свою очередь стоматолог Виктория Квакина сообщила, что есть отбеливающие пасты, в состав которых входят пероксид карбамида, и полоски с пероксидом водорода и карбамида. Квакина отметила, что межзубные промежутки после их применения остаются темными, что бросается в глаза, передает RT.