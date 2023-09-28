Хирург назвал самые популярные пластические операции

Пластический хирург, травматолог-ортопед Ильмир Галиев рассказал, насколько пластическая хирургия доступна и популярна на сегодняшний день.

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По словам эксперта, в России самыми популярными операциями являются: коррекция возрастных изменений лица (блефаропластика и подтяжка лица), маммопластика (увеличение груди и подтяжка груди), операции в области тела (абдоминопластика и липосакция). Также довольно популярны ринопластика и интимная пластика, передает RuNews24.ru.

Галиев уточнил, что стоимость медицинских изделий по стране плюс-минус одинаковая, а вот стоимость услуг хирурга и услуг клиники может значительно колебаться. Он напомнил, что пластические операции не выполняются по ОМС, то есть пациент платит сам за операцию.

Стоимость пластических операций растет с каждым годом, но спрос на услуги не снижается, добавил он.

В свою очередь пластический хирург Степан Кольченко рассказал, по каким причинам люди делают блефаропластику. В 99 процентах случаев такую операцию делают, чтобы омолодить лицо, избавиться от «мешков» под глазами и отеков. В 1 проценте случаев обращаются люди с врождённым птозом век, передает RT.