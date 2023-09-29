8 бьюти-секретов восточных красавиц, которые может использовать каждая

Притягательный взгляд, густые блестящие волосы и сияющая кожа — образ, соответствовать которому проще, чем кажется.

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Для этого предлагаем воспользоваться восточными секретами красоты.

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Особая подводка для глаз

История средства с непривычным названием «коль», или «каджал», уходит глубоко в прошлое: по рецепту древних египтян коль представлял собой смесь из мягких металлов, золы и жженого миндаля. В современном прочтении кайалы — это что-то вроде плотного карандаша для густой подводки. Попробуйте восточную альтернативу, если устали рисовать стрелки привычным вариантом. К слову, раньше это средство могло влиять на здоровье не лучшим образом: оно содержало в том числе свинец. Современные составы обходятся без вредных ингредиентов.

Духи без спирта

Так называемые «арабские» духи становятся все популярнее — магазинчик с разливной парфюмерией есть практически в каждом торговом центре. Основное отличие от европейских ароматов — в «носителе»: восточные духи не содержат спирта, а производят их исключительно на масляной основе. Если вы только планируете знакомство с такими произведениями парфюмерного искусства, начинайте с классики: сандала, мускуса, ванили, жасмина и розы.

Медовые маски для лица

Чтобы кожа была гладкой и сияющей, ближневосточные красавицы издревле используют мед в качестве подручного косметического средства. По мотивам простой маски из меда и молока создано немало косметических продуктов. Чтобы у маски был очищающий эффект, в нее добавляют кашицу из свежего огурца, а для лифтинга — из плода инжира.

Хна на все случаи жизни

Натуральный косметический краситель производят из высушенных и растертых в порошок листьев растения Lawsonia inermis. Считается, что, если хной окрасить волосы, они становятся более здоровыми и сильными. Утверждать, что это действует в ста процентах случаев, не станем, но отсутствие жесткого воздействия аммиачной краски уже хорошо для волос. Если добавить к хне басму, можно достичь темных холодных оттенков. Предупреждаем, сразу после эксперимента окрасить волосы привычным средством не выйдет: оно с растительными красителями не совместимо. Хной, к слову, красят даже ногти, не говоря уже о знаменитых узорах на руках.

Морская соль в качестве скраба

Морская соль — незаменимый ингредиент для создания натурального скраба. Он избавит кожу от ороговевших частиц, сделает ее гладкой и сияющей, главное — не перестараться. Особую осторожность следует проявлять обладателям сухой кожи: перед скрабированием позаботьтесь о тщательном увлажнении. У массажа со скрабом есть и приятные побочные эффекты: он улучшает кровообращение и известен противовоспалительными свойствами.

Оливковое масло

Если вы решитесь использовать оливковое масло в бьюти-ритуалах, для начала убедитесь, что оно нерафинированное — такое сохраняет максимум полезных свойств. С ним можно делать массаж лица: масло смягчает и омолаживает кожу. Подойдет оливковое масло и для ухода за ногтями, чтобы укрепить тонкую пластину и защитить кутикулу от пересыхания. Также его добавляют в скрабы для тела и маски для волос.

Кисломолочные продукты для волос

Восточные красавицы задолго до появления современных средств славились густыми сильными волосами. За блеск прядей отвечает не только наследственность, но и бьюти-ритуалы на основе кисломолочных продуктов, которые выступают как бальзамы. Простоквашу или кефир нужно нанести до шампуня. Кисломолочные продукты напитают волосы и восстановят их структуру.

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