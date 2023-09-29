Парикмахеры раскрыли правильные способы применения кондиционера для волос

Редакторы Glamour совместное с парикмахерами раскрыли правильные способы применения кондиционера для волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По словам экспертов, данный косметический продукт предназначен для восстановления прядей после очищения шампунем, который лишает их естественных масел. В связи с этим представитель бренда L’Oréal Professionnel Мин Ким призвал после мытья головы отжимать волосы от лишней воды. «Еще одна ошибка — наносить кондиционер на слишком влажные волосы... Удаление излишков воды перед нанесением кондиционера позволяет кондиционеру глубже проникнуть в пряди», — объяснил он.

Кроме того, средство необходимо наносить только на середину и концы локонов. По мнению стилиста Дэна Уильямса, использование кондиционера на корнях может привести к закупорке фолликулов, а затем вызвать раздражение кожи головы и облысение. «Это особенно важное правило для тех, у кого от природы тонкие или ломкие волосы», — предупредил он.

В заключение собеседники издания порекомендовали тщательно промывать концы, чтобы полностью смыть кондиционер. Если этого не сделать, то после сушки волосы могут остаться жирными.