Конкурс «Мисс Зимбабве» во второй раз в истории выиграла светлокожая

В Зимбабве разгорелся скандал. В национальном отборе на всемирный ежегодный конкурс «Мисс Вселенная» победу одержала 21-летняя белая девушка Брук Брук-Джексон. Это вызвало бурю возмущения у жителей африканской страны.

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Конкурс прошел в Зимбабве неделю назад впервые за 22 года. После победы Брук местные пользователи социальных сетей стали выражать свое несогласие с результатами мероприятия. Их не устроил тот факт, что титул достался не темнокожей конкурсантке, а единственной из 25 участниц белой.

«Почему Зимбабве не может представлять африканка? Неужели нет коренных зимбабвийцев?» – написал один из комментаторов.

Брук Брук-Джексон родилась и выросла в Хараре. Мать девушки темнокожая, отец белый. Брук работает моделью и параллельно учится в местном университете на факультете делового администрирования.

Примечательно, что Брук стала лишь второй в истории белой женщиной, которой удалось выиграть национальный отбор на всемирный конкурс красоты в Зимбабве. Первой этот титул получила Маргарет Гардинер в 1978 году. Впоследствии она выиграла конкурс «Мисс Вселенная».