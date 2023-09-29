Врач назвала способы быстро избавиться от отеков на лице

Отеки на лице возникают из-за повышенной влажности, чрезмерного употребления воды на ночь или увлечения соленой пищей, рассказала трихолог, косметолог Анастасия Курская. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала способы быстро избавиться от отеков.

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Если лицо отекло с утра, а под глазами образовались мешки, необходимо походить минимум час, говорит Курская. Во время этой разминки скопившаяся в тканях лица вода под действием силы тяжести начнет опускаться вниз. Также, по словам врача, на помощь придет теплый зеленый чай, обладающий мочегонным эффектом.

"Умойтесь холодной водой или протрите лицо кубиками льда. Холод спазмирует кровеносные и лимфатические сосуды и заставляет их работать лучше, прокачивая кровь и жидкость. Таким образом вы запустите естественный дренаж"

Для избавления от отеков можно сделать ручной массаж, который также разгонит жидкость, продолжила собеседница «Ленты.ру». Движения руками необходимо производить по массажным линиям: от центра к периферии и сверху вниз, объяснила Курская.

Если не получается самостоятельно согнать отек с лица, можно обратиться в ближайший салон красоты, добавила врач. Она порекомендовала микротоковую терапию, которая, по ее словам, убирает отеки за десять минут.

«Отеки на лице могут образовываться и из-за проблем со здоровьем. Если они не проходят в течение длительного времени, необходимо обратиться к врачу», — подвела итог Курская.