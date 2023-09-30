Названы правила борьбы с сухостью кожи в отопительный сезон

Для защиты кожи в начале отопительного сезона и при наступлении холодов нужно принять несколько мер, рассказала врач-дерматокосметолог, акне-эксперт Екатерина Константиновская. Правила ухода за кожей в это время года она назвала в беседе с Life.ru.

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При воздействии холодных температур на улице и сухого воздуха дома, объяснила она, кожа начинает сохнуть, испаряя собственную влагу. «Нарушается ее кровоснабжение и истончается гидролипидный барьер, который препятствует излишнему испарению жидкости с поверхности кожи. Она становится более чувствительной и восприимчивой к условно-патогенным микроорганизмам, населяющим ее поверхность, что особенно нежелательно для людей с проблемной кожей», — сказала Константиновская.

По ее словам, чтобы кожа оставалась красивой и в холодный сезон, нужно купить увлажнитель воздуха, почаще проветривать помещение, пить больше воды, пользоваться увлажняющими кремами, делать маски и салонные процедуры, а также полноценно и разнообразно питаться, включая в рацион авокадо, оливковое масло, лосось. «В офисном помещении использовать термальную воду. Так вы мгновенно напитаете кожу влагой, поддержите ее естественный pH и уберете ощущение сухости и стянутости», — дала совет Константиновская.

Обладателям проблемной кожи перед выходом из теплого помещения на холод нужно использовать кольдкремы, а при появлении акне и розацеа сразу обращаться к дерматологу, заключила специалистка.