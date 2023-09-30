Массаж гуаша для лица: техника, эффективность, противопоказания

Гуаша — это специальная техника массажа лица и тела, которая используется для лечения различных заболеваний, устранения застарелых отложений и восстановления тонуса кожи.

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Массаж проводится при помощи специального скребкового инструмента, который традиционно изготавливают из камней, минералов, древесины, медицинской стали. Как появился массаж гуаша, для чего его проводят и кому он противопоказан, рассказывает «Лента.ру».

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Что такое гуаша?

Как рассказала «Ленте.ру» косметолог, специалист по массажу лица Анастасия Талан, массаж гуаша часто воспринимается как новый тренд, только набирающий популярность. Этому способствует то, что его все чаще используют и демонстрируют блогеры, косметологи и звезды (среди них, например, Дженнифер Энистон, Деми Мур, Гвинет Пэлтроу, Миранда Керр, Ирина Шейк). Из российских блогеров курс по этому массажу запускала Виктория Боня. Но насколько он оказался успешен, найти информации не удалось.

«Однако эта массажная техника насчитывает уже тысячи лет и пришла она к нам, как принято считать, из древнекитайской медицины. С китайского слово "гуаша" переводится, как "соскребать плохое/дурную энергию"», — говорит Анастасия Талан. Для массажа использовались пластинки из камня, ракушек, дерева — то есть любой предмет с тонкими гранями и гладкими краями, которым можно выполнять «соскребающие» плавные движения.

Традиционная техника до сих пор существует, но неподготовленного человека она может слегка шокировать: после нее остаются кровоподтеки и синяки по всему телу. По мнению врачей традиционной китайской медицины (ТКМ), именно так тело выводит токсины и застойные элементы, которые приводят к болезням Анастасия Талан

Сейчас же под понятием гуаша все чаще подразумевается более молодая техника массажа лица, а также шеи и декольте в косметологических целях, говорит эксперт. «Здесь массажные приемы существенно отличаются: они выполняются по массажным линиям лица (линиям Лангера), при определенном угле гуаша к коже и с меньшим давлением, которое не допускает появления каких-либо следов или синяков», — говорит косметолог.

На фоне увлечения массажем гуаша знаменитостями в интернете появилось множество курсов и самоучителей. В целом при должном старании основам мастерства действительно можно научиться самостоятельно. Однако следует помнить, что любые вмешательства в процессы организма, в том числе неинвазивные, требуют согласования с врачами — это позволит не навредить собственному здоровью.

Что происходит во время массажа гуаша?

Прежде всего нужно понимать, продолжает эксперт, что такой массаж воздействует сразу на несколько структур — непосредственно на кожу, подкожно-жировую клетчатку, мышцы, фасции и вплоть до надкостницы.

Польза массажа гуаша для организма

Улучшаются кровообращение, обменные процессы и питание тканей, запускается отток лимфы. Стимулируется синтез коллагена и эластина, которые отвечают за упругость кожи. Мимические мышцы, которые с возрастом все больше напрягаются и укорачиваются, после массажа становятся более расслабленными и возвращают свою первоначальную длину.

Польза массажа гуаша для внешнего вида

кожа становится более гладкой и упругой; морщинки и заломы — менее глубокими; уходит отечность; уменьшается второй подбородок; приподнимаются брови и распахивается взгляд; улучшается цвет кожи; подтягиваются контуры лица; уменьшаются высыпания на коже.

Техники выполнения массажа гуаша

Техника выполнения гуаша будет зависеть от желаемого эффекта, но для проведения массажа всегда используется эфирное масло, так как необходимо хорошее скольжение, а воздействие не должно травмировать кожу, отмечает Анастасия Талан.

Например, для лимфодренажного действия, то есть вывода лишней жидкости, мы обязательно начинаем с массажа шеи и подготовки лимфатических каналов. Давление при этом минимальное, а массажные движения выполняются по ходу тока лимфы. Для расслабления мимических и жевательных мышц мы проглаживаем скребком гуаша по всей длине мышц от центра к периферии и по линиям натяжения кожи Анастасия Талан

По ее словам, для лучшего результата необходимо держать скребок близко к коже — под углом 30-45 градусов. «К сожалению, это одна из самых распространенных ошибок, которую я наблюдаю у блогеров. Она не очень грубая, но эффективность процедуры значительно снижается, а вот риск травмировать кожу наоборот возрастает», — продолжает специалист по массажу лица.

Важна и форма скребка гуаша, которая позволит по-разному прорабатывать зоны лица в зависимости от имеющихся граней.

Формы скребков для массажа гуаша:

сердечко;

рыбка;

капля;

лапка;

прямоугольник.

Сейчас скребки для гуаша изготавливаются, как правило, из натуральных камней, например, кварца розового, либо из медицинской стали — все эти материалы можно использовать на лице.

«Я, например, предпочла создать собственные формы скребков из натурального камня, которые сочетают грани различной длины, гладкие и ребристые края, а также острый кончик для точечного воздействия. В массаже гуаша используется и техника рефлексотерапии, то есть воздействия на активные точки и зоны на лице. Как видите, даже гуаша массаж лица не ограничивается исключительно эстетическими целями», — подмечает Анастасия Талан.

Какого эффекта можно добиться при помощи массажа гуаша?

Принято считать, что эта процедура обладает благоприятным терапевтическим эффектом. Предполагается, что с помощью массажа гуаша можно добиться следующих результатов.

Укрепление иммунной защиты организма. Это позволяет организму бороться с патогенными микроорганизмами и оперативнее справляться с инфекционными заболеваниями. Открытие и очищение пор кожи. Это способствует избавлению от прыщей и морщин, а также улучшает общее состояние кожного покрова. Активация работы легочной системы. Это усиливает регенерацию клеток, способствует скорейшему избавлению от слизи и отеков у людей с вирусными и бактериальными заболеваниями. Усиление кровотока и расширение сосудов головного мозга. Это способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы организма. Усиление лимфотока. Принято считать, что усиление тока лимфы способствует скорейшему лечению заболеваний опорно-двигательной системы, купируются болезненные ощущения и головные боли.

Стоит отметить, что доказанного наукой эффекта у массажа гуаша нет, однако эту технику применяют во многих странах мира и считают полезной. Как минимум, гуаша действительно способствует усилению кровотока и лимфотока.

Какие есть противопоказания для массажа гуаша?

Как и у любого другого массажа, у гуаша есть противопоказания для применения. Традиционно их делят на временные, локальные и абсолютные.

Например, как можно понять из названия, временные противопоказания не требуют полного отказа от массажа, процедуру надо лишь перенести на более позднее время.

Временные противопоказания для гуаша массажа тела

проявления заболеваний кожи, в том числе аллергических и грибковых;

кровотечения (в том числе носовые);

повышенная температура тела и нестабильность артериального давления;

инфекционные и респираторные заболевания в стадии обострения; свежая татуировка в области массажа;

первые дни менструального цикла; беременность (противопоказаны общий массаж тела и массаж спины); алкогольное или наркотическое опьянение.

Временные противопоказания для гуаша массажа лица

острые воспалительные процессы полости рта и носовых пазух (острый гайморит, синусит, ринит, стоматит, гингивит, боль из-за кариеса);

открытые раны на коже;

герпес;

акне II степени и выше, фурункулез; время после глубоких чисток и пилинга (рекомендуется подождать до четырех недель);

время после ботокса и других инъекций, установки золотых нитей;

онкология.

Кроме того, нужно учитывать, что при массаже гуаша используется эфирное масло, на которое может возникнуть аллергическая реакция.

В любом случае перед проведением процедуры необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы избежать ненужных последствий

Как часто можно делать массаж гуаша?

«Что касается частоты выполнения массажа, то я рекомендовала бы один-два сеанса в неделю, где вы прорабатываете все лицо полностью, шею и декольте. А в качестве экспресс-процедуры (например, лимфодренажа), длительностью две-три минуты, его можно проводить до пяти раз в неделю», — рассказывает Анастасия Талан.

По мнению косметолога, гуаша — отличный метод поддержания красоты и молодости за счет активации собственных ресурсов организма. Кроме того, он является более здоровой альтернативой инъекционным и другим инвазивным методикам омоложения за счет выраженного лимфодренажного и лифтинг-эффекта, подмечает специалист по массажу лица.

Положительные изменения от массажа будут и после одной процедуры, но для более стойких и накопительных результатов рекомендую выполнять массаж регулярно и с соблюдением правильной техники Анастасия Талан

Плюсы массажа гуаша

Подводя итог, можно отметить несколько существенных плюсов массажа гуаша. Прежде всего выделяются следующие моменты.

Доступность. Массаж гуаша имеет широкий спектр применения. Его могут делать почти всем возрастным группам (за исключением детей до семи лет). С осторожностью его могут использовать и люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, для того, чтобы получить массаж гуаша, достаточно купить недорогой скребок — не обязательно идти на процедуру в салон красоты или клинику.

Простота. При этой процедуре используется всего несколько определенных плавных движений, воздействующих на конкретные зоны. Опытные массажисты могут использовать скребок с наибольшей эффективностью для организма клиента или пациента.

Высокая эффективность. Принято считать, что массаж гуаша благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую, легочную и опорно-двигательную системы человеческого организма. Кроме того, предполагается, что происходит усиление выведения шлаков и токсинов. Быстрое достижение результатов. Считается, что благоприятное воздействие на человека оказывает даже один сеанс массажа гуаша. Регулярные сеансы и профессионализм массажиста могут в целом стать профилактикой целого ряда заболеваний.

Минусы массажа гуаша

Есть у этой процедуры и минусы — они в своем большинстве относятся к противопоказаниям.

Возможны микротравмы. У людей с тонкой и чувствительной кожей, а также при неправильном использовании можно повредить мелкие сосуды — капилляры. Из-за этого на коже появляются точечные кровоизлияния, которые зачастую остаются надолго в виде небольших коричневых пятнышек.