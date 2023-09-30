Косметолог назвала главные ошибки при лечении акне

Врач — косметолог-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Анна Томс перечислила главные ошибки при лечении акне. По ее словам, выдавливание прыщей только усугубляет ситуацию.

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Она объяснила, что это может приводить к еще большим высыпаниям на коже, увеличивая их количество и воспаление. Помимо этого, самостоятельное механическое очищение кожи приводит к постакне и появлению рубцов.

Медик отметила, что чрезмерно агрессивное очищение кожи тоже является ошибкой при лечении акне. Это приводит к пересушиванию кожи, повреждению защитного барьера и к обезвоженности кожного покрова.

Томс уточнила, что прекращение лечения раньше времени может спровоцировать обострение. В среднем оно занимает от полугода до года, в зависимости от тяжести ситуации.

Косметолог призвала не заниматься самолечением акне, поскольку ошибки могут привести к сухости и истончению кожи. Это добавит работы врачу, так как он будет вынужден бороться не только с высыпаниями, но и с расширенными сосудами, а также обезвоженностью, что существенно замедлит процесс выздоровления.

Томс посоветовала не отказываться от SPF, поскольку солнце провоцирует фотостарение, усиливая сосудистый рисунок, закрепляет поствоспалительную пигментацию и приводит к обезвоживанию. Все это только усилит высыпания, цитирует врача «Газета.ru».