Дерматологи назвали 10 правил ухода за кожей лица после 30 лет
После 30 лет кожа человека начинает демонстрировать все большие признаки старения, к тому же она теряет коллаген, накапливаются поражения от солнца и уменьшается уровень увлажнения.
Дерматологи уверены, что при соблюдении простых правил ухода кожа сохранит здоровье и молодость на долгое время.
1. Наносить SPF ежедневно
Средства с SPF предотвращают преждевременное старение кожи и предупреждают появление пигментных пятен. В первую очередь это происходит благодаря надежной защите от вредных ультрафиолетовых лучей.
2. Регулярно умываться
Бережное умывание — основа в уходе за кожей. Это помогает избавиться от остатков макияжа, грязи, позволяя коже естественно дышать и восстанавливаться.
3. Увлажнение кожи
Увлажнение тоже очень важный этап в уходе за собой. Такая кожа выглядит свежей и здоровой. Дело в том, что с возрастом она теряет свои естественные масла, поэтому важно использоваться средства, которые помогут коже остаться увлажненной.
4. Бережное отношение
Бережное отношение к своему здоровью должно проявляться в том числе и в уходе за кожей. Дерматологи рекомендуют наносить макияж мягкими движениями, предотвращая растяжение кожи. Это поможет сохранить ее упругость и эластичность.
5. Использование ретинола
Ретинол помогает в процессе обновления клеток кожи, улучшая текстуру и стимулируя выработку коллагена. Важно использовать антивозрастные средства с этим веществом, чтобы избежать появления морщин и пигментных пятен.
6. Прием витамина С
Витамин С — прекрасный антиоксидант, нейтрализующий свободные радикалы. Он помогает сохранять кожу сияющей и здоровой.
7. Регулярный пилинг
Пилинг помогает удалить омертвевшие клетки кожи, способствуя обновлению эпидермиса. Это делает ее более гладкой и свежей.
8. Правильная последовательность уходовых процедур
Важно соблюдать последовательность: умывание, тоник, сыворотка, увлажняющий крем и в заключение солнцезащитный крем, если увлажняющий продукт не содержит SPF.
9. Уход за кожей вокруг глаз
Кожа в области глаз более тонкая, поэтому лучше подвержена возрастным изменениям. Важно использовать кремы для век с ретинолом или витамином С, чтобы улучшить выработку коллагена. Средства с кофеином помогут справиться с отеками.
10. Быть верным своим средствам
Дерматологи рекомендуют не поддаваться соблазнам постоянно менять косметику. Лучше придерживаться продуктов, которые хорошо подходят именно коже человека. Постоянная смена средств не оставляет коже возможности полностью оценить их эффективность, передает Rsute.ru.