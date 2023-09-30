Дерматологи назвали 10 правил ухода за кожей лица после 30 лет

После 30 лет кожа человека начинает демонстрировать все большие признаки старения, к тому же она теряет коллаген, накапливаются поражения от солнца и уменьшается уровень увлажнения.

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Дерматологи уверены, что при соблюдении простых правил ухода кожа сохранит здоровье и молодость на долгое время.

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1. Наносить SPF ежедневно

Средства с SPF предотвращают преждевременное старение кожи и предупреждают появление пигментных пятен. В первую очередь это происходит благодаря надежной защите от вредных ультрафиолетовых лучей.

2. Регулярно умываться

Бережное умывание — основа в уходе за кожей. Это помогает избавиться от остатков макияжа, грязи, позволяя коже естественно дышать и восстанавливаться.

3. Увлажнение кожи

Увлажнение тоже очень важный этап в уходе за собой. Такая кожа выглядит свежей и здоровой. Дело в том, что с возрастом она теряет свои естественные масла, поэтому важно использоваться средства, которые помогут коже остаться увлажненной.

4. Бережное отношение

Бережное отношение к своему здоровью должно проявляться в том числе и в уходе за кожей. Дерматологи рекомендуют наносить макияж мягкими движениями, предотвращая растяжение кожи. Это поможет сохранить ее упругость и эластичность.

5. Использование ретинола

Ретинол помогает в процессе обновления клеток кожи, улучшая текстуру и стимулируя выработку коллагена. Важно использовать антивозрастные средства с этим веществом, чтобы избежать появления морщин и пигментных пятен.

6. Прием витамина С

Витамин С — прекрасный антиоксидант, нейтрализующий свободные радикалы. Он помогает сохранять кожу сияющей и здоровой.

7. Регулярный пилинг

Пилинг помогает удалить омертвевшие клетки кожи, способствуя обновлению эпидермиса. Это делает ее более гладкой и свежей.

8. Правильная последовательность уходовых процедур

Важно соблюдать последовательность: умывание, тоник, сыворотка, увлажняющий крем и в заключение солнцезащитный крем, если увлажняющий продукт не содержит SPF.

9. Уход за кожей вокруг глаз

Кожа в области глаз более тонкая, поэтому лучше подвержена возрастным изменениям. Важно использовать кремы для век с ретинолом или витамином С, чтобы улучшить выработку коллагена. Средства с кофеином помогут справиться с отеками.

10. Быть верным своим средствам