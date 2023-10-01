Россиянка завоевала титул "Супермодель Вселенной - 2023"

"По политическим причинами на мой ленте было написано "Москва", а не "Россия", но это не помешало мне одержать победу, - сказала Кирсанова. - Несмотря на общую обстановку в мире, я чувствовала себя на конкурсе очень комфортно: каждый, с кем мне удалось пообщаться, отнесся ко мне с большой теплотой - и организаторы, и постановщики шоу, и фотографы".