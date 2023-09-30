Возрастной лифтинг глаз с помощью макияжа

Каждая женщина мечтает о красивых и выразительных глазах, которые могли бы подчеркнуть естественную красоту ее лица. Один из способов достичь этого эффекта — макияж, который создает визуальный лифтинг глаз.

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Сперва необходимо уделить внимание подготовке кожи век. Начните с нанесения базы под макияж.

Имейте в виду, что ухоженные и аккуратные брови могут придать лицу более подтянутый вид.

Тональное средство должно соответствовать типу кожи и иметь легкую текстуру. Сфокусируйтесь на области вокруг глаз, чтобы придать коже максимальное сияние и свежесть.

Выбор правильных оттенков теней для век имеет огромное значение. Чтобы создать лифтинг-эффект, используйте светлые тона на внутреннем уголке глаз и под бровями, а более темные наносите на складку века. Это создаст иллюзию поднятых глаз и добавит глубину взгляду.

Подводка наносится тонкой линией вдоль верхнего века, начиная от внутреннего уголка и постепенно утолщаясь к наружному уголку. Это придаст вашим глазам более выразительный вид и подчеркнет их форму.

Тонкая линия лайнера вдоль верхнего века поможет придать века ригидный вид. Искусственные ресницы добавят лифтинг-эффекта.