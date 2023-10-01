5 основных ошибок при лечении акне

Как избавиться от акне: 5 основных ошибок при лечении
Этот экспресс-метод из рубрики «Вредные советы» способен лишь усугубить ситуацию: как минимум прыщей станет больше, а хуже того — останутся рубцы.
О том, как ещё не нужно лечить угревую сыпь, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Анна Томс.
Как не нужно лечить акне
- Выдавливать — состояние кожи так можно лишь ухудшить: высыпаний станет больше, появится воспаление, вероятны рубцы и постакне.
- Перестараться с умыванием. Кожа, пусть и с проблемами, не будет рада чрезмерному агрессивному очищению: если часто пользоваться спецгелями, это прямой путь к тому, что она пересушится, нарушится защитный барьер и в итоге будет обезвоженной.
- Забросить лечение. Обычно весь процесс занимает полгода-год, но если на радостях от первых улучшений прекратить его, ситуация может лишь ухудшиться.
- Лечиться самостоятельно. Практика показала, что из-за неправильных действий кожа сушится и истончается. В итоге себе дороже — придётся лечить акне, обезвоженность и расширенные сосуды.
- Игнорировать солнцезащитные средства. Солнце при лечении акне не друг: оно провоцирует фотостарение, закрепляет поствоспалительную пигментацию и приводит к обезвоживанию. Высыпаний из-за этого только больше.
Как лечить акне
Врач-дерматолог клиники «Рассвет» Вера Воронина обратила внимание ещё на одну ошибку при лечение акне — чистки лица и перечислила способы, которые разумно применять в жизнь:
- Шаг 1: наружная терапия. По словам врача, подходящие средства есть среди аптечной косметики почти у каждого производителя.
- Шаг 2: посещение дерматолога. Если через 1,5 месяца не будет эффекта, нужно проконсультироваться со специалистом. Он может назначить системную терапию — к примеру, ретиноиды и антибиотики.
Что нельзя есть при акне
Людям с акне важно обращаться внимание на гликемический индекс продуктов, рассказала дерматовенеролог, косметолог, трихолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Алёна Романова. Постоянные скачки глюкозы в крови провоцируют переизбыток кожного сала, закупорку пор и в итоге акне.
Среди таких продуктов:
- сладости,
- выпечка,
- любой картофель,
- белый рис,
- бананы,
- виноград,
- мёд,
- пиво.
Специалист порекомендовала есть их понемногу и не каждый день.