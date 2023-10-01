5 основных ошибок при лечении акне

Этот экспресс-метод из рубрики «Вредные советы» способен лишь усугубить ситуацию: как минимум прыщей станет больше, а хуже того — останутся рубцы.

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О том, как ещё не нужно лечить угревую сыпь, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Анна Томс.

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Как не нужно лечить акне

Выдавливать — состояние кожи так можно лишь ухудшить: высыпаний станет больше, появится воспаление, вероятны рубцы и постакне. Перестараться с умыванием. Кожа, пусть и с проблемами, не будет рада чрезмерному агрессивному очищению: если часто пользоваться спецгелями, это прямой путь к тому, что она пересушится, нарушится защитный барьер и в итоге будет обезвоженной. Забросить лечение. Обычно весь процесс занимает полгода-год, но если на радостях от первых улучшений прекратить его, ситуация может лишь ухудшиться. Лечиться самостоятельно. Практика показала, что из-за неправильных действий кожа сушится и истончается. В итоге себе дороже — придётся лечить акне, обезвоженность и расширенные сосуды. Игнорировать солнцезащитные средства. Солнце при лечении акне не друг: оно провоцирует фотостарение, закрепляет поствоспалительную пигментацию и приводит к обезвоживанию. Высыпаний из-за этого только больше.

Как лечить акне

Врач-дерматолог клиники «Рассвет» Вера Воронина обратила внимание ещё на одну ошибку при лечение акне — чистки лица и перечислила способы, которые разумно применять в жизнь:

Шаг 1: наружная терапия. По словам врача, подходящие средства есть среди аптечной косметики почти у каждого производителя.

Шаг 2: посещение дерматолога. Если через 1,5 месяца не будет эффекта, нужно проконсультироваться со специалистом. Он может назначить системную терапию — к примеру, ретиноиды и антибиотики.

Что нельзя есть при акне

Людям с акне важно обращаться внимание на гликемический индекс продуктов, рассказала дерматовенеролог, косметолог, трихолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Алёна Романова. Постоянные скачки глюкозы в крови провоцируют переизбыток кожного сала, закупорку пор и в итоге акне.

Среди таких продуктов:

сладости,

выпечка,

любой картофель,

белый рис,

бананы,

виноград,

мёд,

пиво.