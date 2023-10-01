«Супермоделью Вселенной – 2023» стала 36-летняя россиянка

Россиянка Ирина Кирсанова завоевала титул «Супермодель Вселенной – 2023». Финал международного конкурса красоты прошел в столице Малайзии Куала-Лумпуре с 24 по 30 сентября. За звание боролись представительницы Филиппин, Нидерландов, Франции, Сирии, Нигерии, Молдовы и других стран, передает ТАСС.

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Победительнице 36 лет, она является матерью двоих детей. По словам молодой женщины, она чувствовала себя на конкурсе очень комфортно.

«Каждый, с кем мне удалось пообщаться, отнесся ко мне с большой теплотой: и организаторы, и постановщики шоу, и фотографы», – сказала Ирина Кирсанова.