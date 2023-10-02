4 лайфхака для молодости кожи после 50 лет

Дерматологи назвали четыре простых совета по уходу за кожей, которым нужно следовать в любом возрасте.

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Утренний уход

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Доктор Анджела Кейси объяснила, что очень важно защищать кожу от вредных ультрафиолетовых лучей. Также, по словам эксперта, при уходе за кожей нужно учитывать ее циркадный ритм.

Утром кожа завершает фазу отдыха и восстановления, которая происходит в течение ночи. Проницаемость кожи утром меньше по сравнению с вечером, и приток крови к коже замедляется.

— Проникновение гидрофильных и липофильных соединений достигает максимума в ранние, утренние часы. Все эти факторы следует принимать во внимание, когда мы занимаемся утренним уходом за кожей, — отметила специалист.

Она посоветовала начинать утреннюю рутину с мягкого очищающего средства со сбалансированным рН в соответствии с типом кожи (сухой, жирной или комбинированной). После нужно использовать сыворотку с витамином С и наносить увлажняющий и солнцезащитный крем перед макияжем или выходом из дома.

— Нанесите антиоксидантную сыворотку, такую как витамин С. Антиоксиданты подготавливают кожу ко всем загрязнителям окружающей среды и раздражителям, с которыми человек сталкивается в течение дня. Антиоксидантные сыворотки — это дополнительный слой защиты, — объяснила специалист.

После она посоветовала нанести эффективный увлажняющий крем, который закрепляет антиоксидантную сыворотку и уплотняет кожный барьер. Далее — солнцезащитный крем с SPF 30 или выше и защитой от UVA / UVB широкого спектра действия, пишет американское издание She Finds.

Перед сном

Доктор Элейн Ф. Кунг рассказала, что использование гиалуроновой кислоты с увлажняющим кремом перед сном может обеспечить коже необходимое увлажнение, которое предотвратит или отсрочит образование новых морщин с течением времени.

Сыворотка с гиалуроновой кислотой помогает удерживать влагу, делает кожу упругой и защищает барьерную функцию кожи. По словам специалиста, нужно использовать ее после очищающего средства и перед увлажняющим кремом. Гиалуроновая кислота впитывает и удерживает воду, по этой причине важно наносить ее на влажную кожу.

Добавка с коллагеном

Коллаген — это белок, связанный с эластичностью кожи и здоровьем суставов. С возрастом организм вырабатывает его все меньше. Чтобы помочь организму улучшить эластичность кожи, есть смысл принимать добавки, повышающие выработку коллагена.

Доктор Дебра Джалиман порекомендовала ежедневно принимать добавку с коллагеном в рекомендуемой дозе 6000 мг — до шести таблеток в день. Потребление коллагенового пептида может повысить эластичность кожи и помочь процессу восстановления организма.

Также специалист напомнила о необходимости пить много воды: не менее 7–8 стаканов воды в день, так как питьевая вода увеличивает приток крови к коже и телу.

Регулярно занимайтесь спортом

Физические упражнения часто преподносятся как волшебное лекарство от любого недуга или проблемы (включая недостаток энергии, усталость, потерю веса, поддержание веса и т. д.). Неудивительно, что они также полезны для здоровья увядающей кожи.

— Физические упражнения помогают увеличить приток крови, что улучшает питание клеток кожи, — отметила доктор Джалиман.