Мытье головы – важная часть личной гигиены. Регулярное очищение помогает поддерживать здоровье не только волос, но и кожи головы.

Рекомендация мыть голову второй раз не является маркетинговой уловкой. На самом деле, на коже головы расположено больше сальных желез, чем на любом другом участке тела.

При первом мытье шампунь размягчает и удаляет грязь, жир и отмершие клетки кожи. Однако часто не все загрязнения удаляются за один раз, особенно если ваша кожа головы склонна к жирности.

Также двойное мытье лучше помогает распределить пену и активные вещества, входящие в состав шампуня, по всей поверхности. Это обеспечивает более эффективное воздействие на волосы и кожу головы.

Об этом рассказала в своем видео трихолог Айгуль Ибатуллина.