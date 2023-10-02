Ученые выяснили, почему женщины с большой грудью менее удовлетворены телом

Учёные выяснили, что женщины с большим размером груди ощущают потребность в уменьшении её объёма, чтобы повысить эффективность тренировок. Участницы подчеркнули, что их способность заниматься теми или иными упражнениями существенно зависит от размера груди. Анализ собрал данные более двух тысяч человек.