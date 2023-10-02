Эксперт рассказал, как отличить поддельный парфюм

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, специалист по ароматерапии Роман Опарин рассказал, по каким признакам можно распознать поддельный парфюм.

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Эксперт посоветовал проверять упаковку и маркировку. Подделки могут иметь низкое качество печати, опечатки и неточности. Бренды обычно заботятся о деталях, поэтому недочеты могут быть признаками подделки.

Слишком низкая цена также должна насторожить — скорее всего перед вами подделка.

Также стоит обратить внимание на запах. Если продукт не соответствует ожиданиям или имеет нехарактерный аромат, это может быть признаком подделки. Кроме того, в подделке могут содержаться сомнительные ингредиенты (например, много синтетических компонентов и высокое содержание растворителя), передает Life.ru.