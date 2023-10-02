Чем смыть водостойкую тушь и не только: beauty-хитрости

Удаление водостойкой туши иногда становится довольно сложной задачей. Но не беспокойтесь, вам не придется мучиться и тереть глаза.

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На помощь приходит лайфхак из TikTok.

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Как легко смыть водостойкую тушь?

Вам понадобится мицеллярная вода и ватные диски. Сначала слегка смочите ресницы теплой водой, затем нанесите немного мицеллярной воды на ватный диск и приложите его к веку на несколько секунд, чтобы растворить пигмент туши. Затем двигайте ватный диск по ресницам круговыми движениями и направляйте вниз. Если нужно, используйте ватные палочки для удаления макияжа в труднодоступных местах, таких как складка века или межресничное пространство. Не забудьте нанести крем на веки, чтобы увлажнить и питать кожу.

Если у вас нет мицеллярной воды, можно воспользоваться двухфазными средствами для снятия макияжа или продуктами на основе масел. Главное, чтобы средство хорошо растворяло пигмент и легко удаляло его с ресниц. Благодаря этому вам не придется с силой тереть глаза. Все снимается довольно легко.

Тон для кожи за минуту

Идеальный тональный крем – мечта каждой девушки. И вам не придется тратить на него много времени. Сначала увлажните кожу, затем нанесите тональную основу подушечками пальцев. Чтобы добавить немного контура, использование светлого консилера под глазами и на кончике носа, а также темного консилера на крыльях носа и области под скулами. Внимательно растушуйте продукты, чтобы избежать эффекта маски. Нанесите хайлайтер на скулы, лоб и кончик носа, чтобы придать коже сияние. Завершите макияж тушью для ресниц и нюдовой помадой. Чтобы сохранить свежесть кожи, можно нанести спрей-фиксатор с помощью спонжа или просто распылить его на лицо.

Румяна из губной помады

Это контуринг с использованием румян, чтобы придать коже более естественный вид. Чтобы добиться этого эффекта, нанесите увлажняющие средства и праймер на кожу, затем найдите красную помаду подходящего оттенка. Проведите помадой по височным костям, делая восходящие движения к вискам. Также можно нарисовать небольшие штрихи на крыльях и кончике носа, а также в области лба. Тщательно растушуйте помаду, используя кисть или спонж. При необходимости можно нанести тональный крем и консилер поверх помады и снова растушевать. Завершите макияж, накрасив ресницы объемной тушью и губы той же помадой. Теперь ваш макияж выглядит свежим и естественным.

TikTok-бьюти-сообщество не стоит на месте и всегда ищет новые способы использования косметики. Перенос румян со щек на другие части лица создает интересный эффект размытости и придает коже здоровое и природное сияние.

Губы омбре: творческий макияж

Омбре – это гармоничное переходное сочетание цветов, которое создает плавный градиентный эффект. В случае с губами омбре, он заключается в том, что губы покрашены не одним, а тремя оттенками помады, которые при смешивании создают потрясающе красивый и естественный результат.

Чтобы повторить этот трюк, вам понадобятся 3 жидкие помады разных цветов. Лучше выбрать оттенки, которые близки по цвету, например, красную, розовую и светлую. Это поможет достичь более плавного перехода между цветами.

Первым шагом нужно условно разделить губы на три вертикальные зоны. Вы можете использовать карандаш для губ, чтобы это сделать более точно. Затем нанесите красную помаду на одну из зон, розовую – на противоположную зону, а в середине – белый или светлый тон.

Когда все цвета нанесены, сомкните губы и потрите их друг о друга, чтобы помады смешались и создали желаемый омбре эффект.