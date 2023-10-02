Процедура для объема волос: что такое Boost Up

Совсем скоро начнется сезон дождей, а это значит, что с классической объемной укладкой можно будет попрощаться. Однако появилась процедура, которая поможет забыть о страхе потерять красивую прическу, на создание которой было потрачено все утро. “Рамблер” решил разобраться в новой инновационной услуге для волос, которая называется Boost Up.

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Что это такое?

Boost Up – завивка волос, которую осуществляют в прикорневой зоне для достижения максимального объема. Мастер наносит специальный состав на волосы, а затем завивает их на маленькие шпильки. Но не по всей длине, а только на несколько сантиметров у корней. Средство фиксирует волоски, но делает это практически незаметно. Этот способ помогает добиться визуально более густой и пышной прически.

Отличия от других способов создания объема кроются и в составе средства, и в технике проведения процедуры. В Boost Up используются шпильки, а не утюжок, как для гофре. А главное отличие от флисинга кроется в составе, в котором нет растительных компонентов.

Однако мастера не рекомендуют выполнять эту процедуру на коротких волосах. Из-за прикорневого объема нельзя предугадать, как лягут пряди на короткой прическе, поэтому есть риск получить результат, который не оправдает ожидания.

В отличие от других методов укладки, эффект от Boost Up может держаться до полугода.

Преимущества процедуры: Эффект держится долго – от 3 до 6 месяцев;

Можно делать на прямые и тонкие волосы, так как не видно прикорневой завивки;

Отлично подойдет для густых и тяжелых волос, которые плохо держат укладку;

Состав средства для Boost Up безопасен, в нем не содержится аммиак, травмирующий волосы;

Можно легко сделать укладку, не затрачивая на это много сил;

Объем у корней присутствует всегда, ему нипочем ни ветер, ни дождь.