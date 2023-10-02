4 лучшие осенние процедуры для лица

Самое время отправиться к косметологу, чтобы навести красоту.

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Осенью кожа особенно нуждается в увлажнении, и не думайте, что жирной и нормальной это не касается. Мы постоянно находимся рядом с отопительными приборами, которые нещадно забирают влагу не только из воздуха, но и частично из организма. Помимо нескольких литров воды в день, важно подобрать процедуры вместе со своим косметологом.

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Мы подскажем самые эффективные и популярные, однако, в любом случае получите консультацию специалиста.

Плазмотерапия

Процедура, которая помогает поддержать упругость кожи и предотвратить ее обезвоживание. Кстати, раздражения после сеанса практически не бывает, а все потому, что специалист использует плазму пациента, а значит, в организм попадает меньше инородных тел, против которых иммунитет может «взбрыкнуть». Так как процедура довольно серьезная и требует подготовки, постарайтесь опросить знакомых или людей, чьему мнению вы доверяете, уже после этого отправляйтесь в клинику. В противном случае можно столкнуться с неприятными осложнениями.

Биоревитализация

Классика осенних процедур. Многие специалисты советуют прибегать к данным сеансам уже после 30 лет, пусть в этом возрасте еще не так заметны морщинки и кожа довольно хорошего качества, если до этого момента вы уделяли ей внимание. Суть биоревитализации во введении под кожу гиалуроновой кислоты, которая помогает удерживать влагу. Конечно, вы можете ограничиться кремами, однако в сравнении с процедурой у профессионального косметолога любая сыворотка или эмульсия всегда проиграет.

Пилинг

Неплохой вариант для тех, кто нуждается не только в увлажнении, но и в глубоком очищении кожи от ороговевших частичек. На ваш выбор пилинги для любой ситуации, типа кожи и также вы можете подобрать тип процедуры, которая позволит сразу же выйти «в люди» — некоторые пилинги позволяют отшелушить кожу практически незаметно. Не спешите прибегать в срединным пилингам в первый раз, особенно если до этого вы ими не увлекались. Вполне вероятна аллергическая реакция, так что обязательно сообщите косметологу об особенностях своего организма и специалист подберет подходящий для вас состав.

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