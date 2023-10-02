$97.41+0.41103.16+1.07

Способы надолго сохранить чистоту волос назвала врач

Неочевидные способы надолго сохранить чистоту волос назвала дерматолог, косметолог из Индии Навнит Харор.

Как надолго сохранить чистоту волос
© Мир24

Спать она советует исключительно на шелковых наволочках, которые уменьшают трение между головой и подушкой, что в свою очередь предотвращает скопление жира на корнях волос.

По словам специалиста, следует чаще расчесываться, а благотворно влияющие прически – это коса и пучок. Стоит также перейти на диету, в основу которой будут входить витамины А, Е и B7, а также цинк и железо, употреблять: орехи, сладкий картофель, морковь и яйца, тыкву, шпинат, бобы и нежирное мясо.

Медик советует использовать пищевую соду и уксус.

«При мытье головы они сохраняют большую часть естественной влаги волос. В дни, когда вы не моете голову, то есть когда вы не используете шампунь, просто промойте волосы водой. Это поможет избавить их от поверхностной пыли и освежить», – добавила эксперт, сообщает HealthShots.