Как надолго сохранить чистоту волос

Способы надолго сохранить чистоту волос назвала врач
Неочевидные способы надолго сохранить чистоту волос назвала дерматолог, косметолог из Индии Навнит Харор.
Спать она советует исключительно на шелковых наволочках, которые уменьшают трение между головой и подушкой, что в свою очередь предотвращает скопление жира на корнях волос.
По словам специалиста, следует чаще расчесываться, а благотворно влияющие прически – это коса и пучок. Стоит также перейти на диету, в основу которой будут входить витамины А, Е и B7, а также цинк и железо, употреблять: орехи, сладкий картофель, морковь и яйца, тыкву, шпинат, бобы и нежирное мясо.
Медик советует использовать пищевую соду и уксус.
«При мытье головы они сохраняют большую часть естественной влаги волос. В дни, когда вы не моете голову, то есть когда вы не используете шампунь, просто промойте волосы водой. Это поможет избавить их от поверхностной пыли и освежить», – добавила эксперт, сообщает HealthShots.