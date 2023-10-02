Как надолго сохранить чистоту волос

Спать она советует исключительно на шелковых наволочках, которые уменьшают трение между головой и подушкой, что в свою очередь предотвращает скопление жира на корнях волос.

По словам специалиста, следует чаще расчесываться, а благотворно влияющие прически – это коса и пучок. Стоит также перейти на диету, в основу которой будут входить витамины А, Е и B7, а также цинк и железо, употреблять: орехи, сладкий картофель, морковь и яйца, тыкву, шпинат, бобы и нежирное мясо.