Как привести в порядок огрубевшую кожу

Говорят, что руки – лицо женщины. Осенью они часто бывают обветрены. Это рецепт увлажняющей маски для обветренных рук, которую вы можете приготовить в домашних условиях.

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Ингредиенты: 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка меда, 1 чайная ложка молока (или йогурта), 1 чайная ложка сметаны, 1 чайная ложка медового экстракта (по желанию).

Возьмите небольшую миску и в ней смешайте оливковое масло, мед, молоко и сметану. Также можно добавить медовый экстракт для усиления увлажняющего эффекта.

Тщательно перемешайте ингредиенты до получения однородной массы.

Нанесите готовую смесь на чистые сухие руки, равномерно распределите по всей поверхности.

Вотрите маску в кожу рук массирующими движениями. Обратите особое внимание на обветренные и сухие участки.

После нанесения маски, наденьте резиновые перчатки, чтобы усилить увлажнение и помочь маске глубже впитаться.