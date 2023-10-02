Как привести в порядок огрубевшую кожу

Увлажняющая маска для рук приведет в порядок огрубевшую кожу
Говорят, что руки – лицо женщины. Осенью они часто бывают обветрены. Это рецепт увлажняющей маски для обветренных рук, которую вы можете приготовить в домашних условиях.
Ингредиенты: 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка меда, 1 чайная ложка молока (или йогурта), 1 чайная ложка сметаны, 1 чайная ложка медового экстракта (по желанию).
Возьмите небольшую миску и в ней смешайте оливковое масло, мед, молоко и сметану. Также можно добавить медовый экстракт для усиления увлажняющего эффекта.
Тщательно перемешайте ингредиенты до получения однородной массы.
Нанесите готовую смесь на чистые сухие руки, равномерно распределите по всей поверхности.
Вотрите маску в кожу рук массирующими движениями. Обратите особое внимание на обветренные и сухие участки.
После нанесения маски, наденьте резиновые перчатки, чтобы усилить увлажнение и помочь маске глубже впитаться.
Оставьте маску на руках на 20-30 минут. Затем тщательно смойте теплой водой. Напоследок нанесите увлажняющий крем для рук, чтобы закрепить эффект.