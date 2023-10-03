Самые частые ошибки в макияже, которые старят: мнение визажистов

Для многих женщин макияж – это неотъемлемая часть образа. Но если одним при помощи данного инструмента удается подчеркивать свои достоинства, выглядеть привлекательнее и свежее, то с другими макияж, напротив, играет злую шутку.

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Некоторые приемы в макияже могут прибавить десяток лет даже самой юной девушке. А если к этим приемам обратится зрелая женщина, то такой макияж моментально ее состарит.

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Подробнее о самых распространенных ошибках в макияже, которые не украшают, а только крадут красоту, читайте в материале "Рамблера".

Тяжелый макияж глаз

Темные оттенки и излишки косметики на глазах визуально уменьшают их и создают вокруг глаз темные тени – все это лишь делает лицо более уставшим. Если вы регулярно делаете в макияже акцент на глаза и не готовы отказываться от этого, отдавайте предпочтение нежной подводке и качественной туши, которая удлинит ресницы. А вот от агрессивных "смоки айс" лучше отказаться.

Тональный крем, который забивается в морщины

С появлением морщин следует более внимательно выбирать тональный крем. Плотная основа с кремовой текстурой может спровоцировать образование тонких линий и складок, которые лишь подчеркнут недостатки кожи. Вдобавок к этому крем будет забиваться в морщины, из-за чего они станут выглядеть еще более глубокими.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение тональным кремам на основе сыворотки или оттеночным увлажняющим альтернативам. Последние помогут создать иллюзию гладкой, увлажненной и сияющей кожи.

Темная помада

С возрастом губы становятся тоньше, а темные матовые помады совсем не придают им визуального объема. Напротив, они "съедают" этот объем и подчеркивают недостатки губ. Визажисты рекомендуют выбирать карандаши для губ на несколько тонов темнее, чем сами губы, а далее завершать макияж блеском. Светоотражающий блеск придаст губам объема и сделает их моложе.

Тонкие брови