Сердцу не прикажешь: самые знаменитые любовные романы

Человеческие чувства и эмоции крайне сложно поддаются контролю, особенно когда речь идет о запретной любви. Среди необъятного множества мужчин, павших от чар других женщин, есть множество известных людей, чьи романы на стороне в свое время всколыхнули общество. Кому-то из них удалось сохранить семью, кто-то сделал выбор в пользу новых чувств, но в итоге потерял всех, кто-то же до сих пор состоит в новых отношениях. Кем были эти женщины, что смогли покорить даже самые стойкие сердца – в галерее «Рамблера».