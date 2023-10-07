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Сердцу не прикажешь: самые знаменитые любовные романы

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Казалось бы, ничем не примечательная по общепринятым меркам 23-летняя пухленькая девушка смогла очаровать самого президента Соединенных Штатов. Моника Левински появилась в Белом доме в 1995 году, куда устроилась на практику. Через два месяца, стажировка плавно перетекла в близкую связь между Моникой и Биллом, прямо в Овальном кабинете на рабочем месте Президента США. Роман стал достоянием общественности и чуть не стоил Клинтону поста и семьи.  
© legion-media.ru
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Королева Великобритании Камилла в молодости смогла настолько очаровать своего будущего мужа принца Чарльза, что их отношениям не смогли помешать ни ее брак с офицером британской армии Эндрю Паркером-Боулзом, ни его свадьба с принцессой Дианой. По слухам, именно частые измены мужа стали причиной развода королевской пары в 1995 году. После гибели принцессы Чарльз и Камилла (которая к тому времени также развелась) поженились. 
© legion-media.ru
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Одна из самых популярных актрис Голливуда 40-х годов прошлого века Кэтрин Хепбёрн более 27 лет в тайне встречалась со своим коллегой по цеху актером Спенсером Трейси. Трейси был убежденным католиком и не хотел разводиться со своей законной супругой, хоть и не жил с ней.  
© legion-media.ru
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Звезда телесериала «Друзья» Дженнифер Энистон в середине «нулевых» оказалась жертвой любовной интрижки между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Актеры закрутили роман на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» и некоторое время были тайными любовниками. Позже Питт и Джоли поженились. 
© legion-media.ru

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Отношения между режиссером Вуди Алленом и актрисы Мией Фэрроу пошли прахом, когда звезда узнала о тайной связи возлюбленного с ее приемной 22-летней дочерью Сун-И Превин. Роман между падчерицей и гражданским мужем вскрылся, когда женщина нашла компрометирующие фотографии девушки на домашнем камине. Для «бульварной прессы» новости об отношениях между Сун-И и Алленом стали настоящей бомбой. Несмотря на громкий скандал, режиссер и его «падчерица», до сих пор вместе. 
© legion-media.ru
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Есть мнение, что одна из самых популярных актрис Голливуда Мэрилин Монро состояла в тайных отношениях с президентом США Джоном Ф. Кеннеди. Монро и Кеннеди познакомились в середине 1960 года во время отдыха на озере Тахо. С тех пор звезда неоднократно посещала Белый дом, и бывало задерживалась там допоздна. Среди сторонников конспирологических теорий есть мнение, что именно тайная связь с президентом послужил настоящей причиной смерти актрисы. 
© Imago/TACC
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«Муза русского авангарда» Лиля Брик не была красавицей, но сумела покорить сердца множества мужчин. Чего только стоит ее связь с Владимиром Маяковским. Поэт даже жил вместе с ней и ее мужем, возмущая общество этим любовным треугольником.  
© ТАСС
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Владелец Amazon и один из самых богатых людей в мире Джефф Безос пал жертвой романа с журналисткой Лорен Санчес. Ради новых отношений миллиардер пожертвовал 25-ю годами совместной жизни с супругой Маккензи Таттл, а также $39 млрд, после раздела имущества. 
© Zuma/TACC
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Отношения между юмористом Comedy Club Гариком Харламовым и актрисой Кристиной Асмус быстро положили конец первому браку артиста. Влюбленная пара продержалась лишь 7 лет. После череды неоднозначных слухов в СМИ Харламов и Асмус развелись. 
© ТАСС

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В 2009 году на съёмках фильма «Не скажу» актриса Елизавета Боярская познакомилась с актёром Максимом Матвеевым, в тот момент находившемся в зарегистрированных отношениях. Ради Лизы Максим порвал с законной супругой. Сейчас пара счастлива в браке и воспитывает двоих детей. 
© ТАСС

    Человеческие чувства и эмоции крайне сложно поддаются контролю, особенно когда речь идет о запретной любви. Среди необъятного множества мужчин, павших от чар других женщин, есть множество известных людей, чьи романы на стороне в свое время всколыхнули общество. Кому-то из них удалось сохранить семью, кто-то сделал выбор в пользу новых чувств, но в итоге потерял всех, кто-то же до сих пор состоит в новых отношениях. Кем были эти женщины, что смогли покорить даже самые стойкие сердца – в галерее «Рамблера».

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