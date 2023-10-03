Как сделать лифтинг лица за 5 минут: советы от Виктории Бекхэм

Эффект будет быстрее, чем после пластики и инъекций.

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Виктория Бекхэм кардинально изменилась со времен группы Spice Girls. Кто не помнит, она была одной из участниц коллектива и выступала под псевдонимом Пош Спайс. В то время о ней часто писали в прессе в негативном ключе, журналистам не давал покоя «большой широкий нос» звезды, «свисающие бока» и «кривые зубы».

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Уйдя из группы, Вики кардинально преобразилась, вытравив из себя сценический образ. Она похудела, поставила виниры, ее нос стал тоньше, а черты лица острее. Пластические хирурги намекают в интервью, посвященных внешности звезды, что Бекхэм делала ринопластику, эндоскопическую подтяжку лба, удаляла комки Биша.

Звезда признается лишь в стоматологических вмешательствах, но все манипуляции с лицом у хирургов стойко отрицает. Говорит, что «ринопластику» и «подтяжку лица» делает себе сама с помощью макияжа каждое утро, подтверждая свои слова в мастер-классах, которые выкладывает в соцсетях.

Недавно Бекхэм продемонстрировал, как с помощью нового тренда — невидимого контурирования, подтянуть овал лица и убрать минимум 5 лет в паспорте. Результат поражает воображение. Стоит взять эту технику на заметку.

Что такое невидимое контурирование

Услышав слово контурирование, многие сразу представят себе макияж в стиле Ким Кардашьян, когда на своем лице нужно нарисовать новое, затемняя его с помощью темных оттенков пудры или кремовых стиков широкими линиями по периферии и высветляя по центру. Но у этой техники много минусов.

Первый — макияж может быть заметен на лице при дневном освещении, то есть выглядеть, как маска.

Второй — такой мейкап прибавляет возраст за счет того, что на лицо наносится слишком много затемняющих продуктов. Если посмотреть на фото молодых девочек, которые пристрастились к макияжу в стиле Ким, после мейкап-преображения они выглядят старше лет на 10.

Невидимое конутрирование — это кардинально противоположная техника. Задача состоит в том, чтобы использовать минимум продуктов, делать скульптурные линии незаметными глазу, визуально приподнимая овал и маскируя морщины. Это универсальный мейкап для дня и вечера, самое главное, что он омолаживает.

Как делать невидимое контурирование

Прежде чем приступать к контурированию, не забудьте выровнять рельеф лица — нанесите основу, которая разгладит кожу и заполнит морщинки, а поверх тональный крем.

Для невидимого скульптурного макияжа вам понадобятся средства в кремовых текстурах, потому что их плотность покрытия и интенсивность цвета легче варьировать. Подойдет кремовая пудра на три тона темнее вашей кожи или стик для контурирования, бронзер.

Для нанесения вам понадобится маленькая плоская кисть (например, для консилера) или же скошенная кисть для бровей, а также скошенная кисть для растушевки кремовых продуктов.

Начните с носа

Начинать невидимое контурирование Виктория предлагает с той части лица, которая в ее случае не оставляет в покое журналистов, то есть, с носа. Она демонстрирует, как сделать нос точеным и аккуратным, даже если от природы он очень широкий и длинный.

Для этого нанесите на кисть бронзер, нарисуйте тонкие линии по бокам спинки носа, закончите их у основания бровей, затем прорисуйте контур кончика. Тщательно растушуйте пальцами. Нос моментально становится уже и короче.

Сделайте лифтинг лица

Проведите тонкой кистью с бронзером линию на скуле и под скулой, растушуйте с помощью скошенной кисти, чтобы не оставалась переходов и резких линий. После нарисуйте тонкие линии непосредственно под подбородком по контуру, растушуйте. Эта техника не только поднимет овал, но и скроет проявляющийся двойной подбородок, если он есть.

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