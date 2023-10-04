Какое средство способно убрать отеки и синяки под глазами

Косметолог-визажист компании Siberian Wellness Наталья Радкевич рассказала, что с помощью патчей можно убрать отеки и синяки под глазами. В комментарии для «Ленты.ру» она объяснила россиянам, насколько эффективна эта категория косметических средств.

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Радкевич уточнила, что существует множество разновидностей патчей: гидрогелевые, тканевые, жидкие, с растворяющимися микроиглами. Выбирать наиболее подходящие надо по своему вкусу и финансовым возможностям, отметила специалист. Цена этого косметического средства варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Даже самые простые по составу патчи работают — снимают отеки и освежают кожу. Держать их на лице нужно не дольше 15-20 минут, чтобы избежать обезвоживания эпидермиса. Хранить патчи нужно в холодильнике.

По словам Радкевич, принцип работы патчей заключается в том, что они образуют на коже так называемый парниковый эффект. Из-за этого происходит временное увлажнение рогового слоя кожи и желаемое многими практически моментальное преображение зоны вокруг глаз. Также патчи способны разгладить мелкие морщинки и осветлить кожу, добавила косметолог.