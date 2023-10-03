Стало известно имя победительницы конкурса красоты без макияжа

В Лондоне, Великобритания, в финале конкурса красоты «Мисс Лондон» участницы вышли на сцену без макияжа. Об этом стало известно Daily Mail.

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Финал конкурса, победительница которого будет участвовать в конкурсе «Мисс Англия», состоялся в начале октября. Обладательницей титула «Мисс Лондон — 2023» стала 26-летняя стоматологическая медсестра Наташа Бересфорд. Ей удалось обойти 18 других претенденток на корону победительницы.

В 2023 году организаторы конкурса впервые за его 95-летнюю историю ввели правило, запрещающее участницам краситься. По данным издания, это первый подобный прецедент в мире. Руководство конкурса объясняет изменения желанием помочь стать всем женщинам более уверенными в себе и продвигать натуральную красоту. В прошлые годы участницы конкурса должны были предоставить свои необработанные в графическом редакторе фотографии без макияжа.

Бересфорд призналась, что очень рада победе и надеется, что своим примером вдохновит девушек чувствовать себя красивыми без макияжа. Она добавила, что не планирует заниматься модельным бизнесом, а мечтает и дальше развиваться в профессии. Девушка собирается принять участие в благотворительных акциях, в ходе которых бедным, бездомным и беженцам оказывается бесплатная стоматологическая помощь.