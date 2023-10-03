Как оставаться стройной до глубокой старости

Американский врач-эндокринолог доктор медицинских наук Рекха Кумар рассказал, как оставаться стройным до глубокой старости.

© Unsplash

По его словам, в среднем и более старшем возрасте могут возникнуть трудности при попытках похудеть, передаёт сайт «Чемпионат.com».

При этом, как отметил специалист, наиболее важными негативными последствиями для здоровья, связанными с увеличением веса особенно с накоплением брюшного жира, являются риск резистентности к инсулину, диабета и болезней сердца.

«Нередко людям в среднем и старшем возрасте сложно избавиться от лишних килограммов из-за снижения уровня некоторых гормонов, – подчеркнул Кумар. – Внешние факторы также могут способствовать увеличению веса».

Кроме того, подчеркнул врач, с возрастом люди, как правило, меньше занимаются физической активностью, что в сочетании с уменьшением мышечной массы может снизить расход энергии и спровоцировать появление лишних килограммов.