Косметолог рассказала о «треугольнике смерти» на лице

Дерматолог Адизова: давить прыщи в «треугольнике смерти» нельзя. Врачи не зря называют участок кожи на лице от уголков губ до спинки носа «треугольником смерти».

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Всё потому, что в этой зоне особенное кровоснабжение, и, если выдавить там прыщик, можно даже умереть, предупредила дерматолог-косметолог Азиза Адизова. Она рассказала, как бороться с высыпаниями в этой зоне и что делать, если всё же выдавил там прыщ.

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Чем опасен прыщ в «треугольнике смерти»

Кровеносные сосуды, проходящие по «треугольнику смерти», завязаны с сосудами мозга, у которых, в свою очередь, нет клапанов. Если инфекция от выдавленного прыща попадёт в эти сосуды, она может отказаться в мозгу и вызвать менингит, предупредила Адизова.

Конечно, умирают далеко не все, кто давил прыщи в этой зоне. И вообще такие случаи редки, отметила косметолог. Однако предупреждён значит вооружён.

Неужели не опасно, если на этом участке лица в принципе появляются прыщи? Если прыщик не давить, он вскроется самостоятельно и гной выйдет наружу без последствий, объяснила Адизова. Вам останется только умыться и продезинфицировать ранку. Второй вариант — прыщик со временем высохнет и отвалится сам, но это будет дольше.

Что делать, если выдавил прыщ на лице

Шаг первый — продезинфицировать рану хлоргексидином или мирамистином.

После этого на лицо нужно нанести средство против воспаления, чтобы не занести в ранку инфекцию. Подойдёт, например, салицило-цинковая паста или «Банеоцин».

Если вдруг что-то пошло не так, кожа начала отекать, место, где был прыщ, стало болезненным — идите к врачу, посоветовала дерматолог. Он назначит правильное лечение — от антибиотиков до мазей.

Как правильно избавляться от прыщей

Даже если инфекция от выдавленного прыщика и не попадёт вам в мозг, выглядит такая самостоятельная работа чаще всего удручающе. Нарыв от выдавленного прыща может стать даже больше (а значит, и заметнее), чем был сам прыщик.

Так что учимся правильному избавлению от прыщей по методике косметолога, дерматовенеролога Ирины Поповой. Она назвала сразу 6 работающих способов:

антисептический гель:

для чувствительной кожи подойдёт 2,5%, для остальных — 5%.

Он подсушит прыщик, и тот станет совсем незаметным;