Косметика, которая на самом деле портит кожу

В погоне за идеальной кожей девушки скупают все больше баночек с кремами, флакончиков с сыворотками, а еще пилингов, скрабов, тонеров и тоников… Кажется, столько усилий и расходов обязательно должны стать залогом сияющего, чистого лица. Но лишь единицы умеют разбираться в составах косметики, а некоторые компоненты наносят значительный вред коже.

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Пропиленгликоль

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Это вещество получают из переработанных нефтепродуктов, оно часто встречается в составе кремов и обозначается Propylene Glycol, Proptylene Glycol, 1,2-Propanediol. Он помогает втягивать влагу в дерму, но при этом часто вызывает аллергию и может стать причиной высыпаний на лице.

Формальдегид

Около десяти лет назад его часто использовали в составе лаков для ногтей: ногтевая пластина реагировала на нанесенный яд и начинала активно отрастать. Но такой эффект доставался ценой серьезного вреда для организма. Формальдегид считается канцерогеном, поэтому, если увидели на упаковке 4 formaldehyde, formalin, formic aldehyde, oxomethane, oxymethylene, оставье продукт на полке магазина.

Гидрохинон

Этот компонент часто встречается в осветлителях для волос, а в последние годы вещество начали добавлять в консилеры, отбеливающие крема, средства от веснушек. На этикетке гидрохинон обозначается как 1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, P-Dioxybenzene, 4-Hydroxyphenol, P-Hydroxyphenol, 1,4 Benzenediol. Он снижает защитные свойства кожи от УФ-излучения, а значит, повышает риск пигментации, и как следствие, онкологических образований на коже.

Парабен

Несмотря на агрессивный маркетинг и завлекающие этикетки «без парабенов» на кремах и шампунях, большинство этих веществ совершенно безопасны. Добавляют парабены в косметику, чтобы внутри флакончика не размножались бактерии и грибки. Однако недавние исследования доказали: метилпарабен (Methylparaben) ускоряет старение кожи и возникновение морщин.

Ацетат алюминия

Вещество помогает кремам сохранять вязкую текстуру, но для кожи он не предназначен: ацетат алюминия был разработан для водонепроницаемых тканей. При длительно применении он способен вызвать шелушения. На этикетке ацетат алюминия обозначается как Aluminum Acetate.

Глицерин/ вазелин