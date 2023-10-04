Эксперт озвучила нетипичные причины шелушения кожи

Дерматокосметолог Ляйсан Юсупова рассказала о нетипичных причинах шелушения сухой и нормальной кожи. Об этом сообщает Pravda.Ru.

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Эксперт сказала, что первая причина – игнорирование вечернего очищения. Если перед сном не очистить кожу от косметики или кремов на основе силикона, то за ночь это все глубоко впитается, приведя к снижению иммунитета кожи и шелушению. Поэтому вечером надо использовать мицеллярную воду или гидрофильное масло, пенку или гель для снятия макияжа, чтобы избежать шелушения кожи.

Вторая причина, как считает врач, – агрессивное очищение после снятия макияжа. Эту ошибку допускают многие девушки в уходе за кожей. Исправить это могут мягкие ПАВы на основе кокосового масла – кокоглюкозид, на основе сахарного тростника – децилглюкозид.