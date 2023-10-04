Эксперт озвучила нетипичные причины шелушения кожи
Дерматокосметолог Ляйсан Юсупова рассказала о нетипичных причинах шелушения сухой и нормальной кожи. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Эксперт сказала, что первая причина – игнорирование вечернего очищения. Если перед сном не очистить кожу от косметики или кремов на основе силикона, то за ночь это все глубоко впитается, приведя к снижению иммунитета кожи и шелушению. Поэтому вечером надо использовать мицеллярную воду или гидрофильное масло, пенку или гель для снятия макияжа, чтобы избежать шелушения кожи.
Вторая причина, как считает врач, – агрессивное очищение после снятия макияжа. Эту ошибку допускают многие девушки в уходе за кожей. Исправить это могут мягкие ПАВы на основе кокосового масла – кокоглюкозид, на основе сахарного тростника – децилглюкозид.
Третья причина шелушения – игнорирование этапа тонизирования. После двухэтапного очищения кожа, склонная к шелушению, до 5–7 часов может восстанавливать свой показатель РН. Из-за этого она начинает шелушиться. Исправить ситуацию можно, введя в уход тоник сразу после очищения с таким составом как: молочная кислота; НУФ; пантенол; низкомолекулярная кислота.