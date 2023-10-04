При окрашивании химические компоненты нарушают структуру кутикулы, чтобы краситель глубже проникал в основание волос.

Однако при этом локоны становятся ломкими и жесткими, ведь они больше не могут удерживать влагу.

После окрашивания волосы быстро теряют ухоженный внешний вид. Из-за постоянного недостатка увлажнения они часто выглядят безжизненными, начинают сечься и выпадать.

Чтобы предотвратить негативное влияние красителей и восстановить структуру волос после окрашивания, необходим специальный уход. Рекомендуется использовать мягкие шампуни с церамидами и маски со сфинголипидами. Они помогают пригладить кутикулу и удерживают влагу в волосах, благодаря чему уменьшают ломкость.

Об этом рассказала в своем видео трихолог Айгуль Ибатуллина.