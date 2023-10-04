Секреты красоты Киры Найтли

38-летняя актриса славится естественной красотой. При этом утверждает, что не сильно озабочена собственной внешностью.

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Кира Найтли – одна из самых популярных актрис Великобритании и лицо аромата Coco Mademoiselle от Chanel. Свой бьюти-режим она старается не усложнять. Но как ей удаётся поддерживать в порядке знаменитые брови и фарфоровую кожу?

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В беседе с журналом Vogue она рассказала о главном принципе нанесения помады и о том, как изменила уход за кожей после рождения дочерей.

О дневном макияже

По утрам я использую увлажняющий крем и консилер, но никогда не наношу основу. Мне нравится видеть кожу под макияжем, поэтому я считаю, что чем его меньше, тем лучше. Я наношу немного теней (причём, пальцем), чтобы глаза выглядели открытыми и проснувшимися. Затем чуть-чуть увлажняющего бальзама на губы, подчёркивающего их естественный цвет, и всё, я готова к выходу.

О вечернем макияже

Я на 100% больше девушка со smoky eye, чем девушка с губной помадой. Но как говорит мама: «Помада нужна для плохих дней, чтобы с красной помадой встречать этот мир». По-моему, это правда. Когда я схожу с трапа после долгого перелёта перед премьерой, то чувствую себя не очень хорошо и думаю: «Вот он, момент для красной помады». Но в обычной жизни это smoky eye, чёрный лайнер по линии ресниц и много-много туши. Всегда, от корней до кончиков.

О ногтях

В плане ухода я неприхотлива и редко делаю маникюр, поэтому для меня это настоящее удовольствие, когда я добираюсь до салона. Если у меня нет лака, это обычно говорит о том, что я не снимаюсь. Но мне нравится красить ногти в безумные цвета, когда я заканчиваю сниматься.

Об ароматах

Я всегда пользуюсь одним ароматом, и это Coco Mademoiselle. Пользуюсь им годами. Это абсолютно мой запах, с которым я себя ассоциирую. Впрочем, иногда, когда я изображаю героиню, я периодически наношу другой парфюм, чтобы проще было войти в роль. Это волшебство, как запах помогает вам погрузиться в совершенно другую обстановку, и это, действительно, очень помогает перемещению. Самое интересное, что на разных людях Coco Mademoiselle по-разному пахнет. Я давала пользоваться им подругам, и мы никогда не имели одинакового запаха. Я это обожаю.

О красоте во время путешествий

Я часто забываю об уходе за кожей во время поездок, но недавно я открыла для себя масло шиповника, которое мне порекомендовала подруга. Полёты сильно травмируют вашу кожу, высушивают её, поэтому я согласилась попробовать, и оно, действительно, работает. И теперь я всегда беру его с собой.

О бровях

Мой тип предполагает оставить брови в покое. В начале карьеры один из гримёров мне сказал: ты всегда должна помнить, что, если кто-то предложит тебе выщипать брови, беги от этого человека как можно дальше. Я всегда помню об этом. Потому что в 21 год я сделала себе эти лос-анджелесские брови, и выглядели они ужасно. Пропорции моего лица не срабатывают с меньшим количеством бровей, поэтому я очень рада, что они ко мне вернулись! Сейчас я всего лишь слегка их подкрашиваю, может, немного выщипываю. Просто немного под аркой. Они у меня от природы коротковаты, поэтому перед выходом я их чуть-чуть удлиняю карандашом.

Об уходе за кожей