Кто станет самой красивой девушкой России

В этом году 85 тысяч девушек со всей страны подали заявки на участие в конкурсе «Мисс Россия», но в финал вышли только 50 счастливиц. Им есть за что сражаться: победительница получит миллион рублей, всероссийскую славу и отправится бороться за звание главной красавицы планеты. Имя победительницы станет известно уже 8 октября, а пока «Лента.ру» предлагает познакомиться с самыми необычными претендентками на звание самой красивой девушки России.

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Конкурс «Мисс Россия» впервые состоялся в 1927 году в Париже среди русских эмигранток. Его проводили ежегодно в течение 12 лет — до начала Второй мировой войны. Конкурс возродили в современной России в 1993 году.

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Нынешнюю корону победительницы создали в 2018 году по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая II, и она чем-то повторяет форму церковных куполов. Роскошный аксессуар выполнен из белого золота, верхушки «куполов» и основание украшены жемчугом, а узор из драгоценных камней повторяет цвета российского флага: в нем сияют бриллианты, сапфиры и рубины.

Кроме короны, победительница получит миллион рублей и возможность принять участие в международных конкурсах красоты — «Мисс Вселенная», который состоится 18 ноября в Сальвадоре, и «Мисс мира» в Индии в декабре.

Все участницы конкурса должны быть не младше 18 и не старше 23 лет и не ниже 173 сантиметров и без татуировок. «Мисс Россия» должна быть незамужней, не разведенной и без детей. При этом девушки должны быть не просто красивыми, но и очень активными: победительнице предстоит целый год принимать участие в общественных и благотворительных мероприятиях. Поэтому большинству участниц есть чем похвастаться: некоторые из них достигли впечатляющих успехов в спорте, другие в творчестве, а иные — даже в науке.

Работница роддома и автор научных статей, Чувашия

Несмотря на юный возраст, 20-летняя Анна Павлова из Чувашии совмещает модельные съемки, учебу на медицинском факультете Чувашского Государственного университета им. И.Н. Ульянова и работу в роддоме. Опыт общения с новорожденными и их мамами стал для Анны настолько важной частью жизни, что теперь она думает о создании собственного благотворительного фонда помощи недоношенным малышам. Анна участвовала в конкурсе «Мисс Чувашия — 2023», на конкурсе она представила две научные статьи о влиянии COVID-19 на течение беременности и завоевала титул «Первая вице-мисс Чувашия — 2023», то есть заняла второе место.

Психолог с фобией птиц, Якутия

Любовь Хохолова из Республики Саха в преддверии финала конкурса снялась в якутском национальном костюме «Небесная невеста» с отделкой мехом и традиционными якутскими украшениями. 22-летняя девушка учится на психолога в Московском педагогическом университете и работает в строительной компании инженером. Любовь мечтает попасть на легендарный фестиваль Burning Man в США. Больше всего на свете девушка боится птиц, потому что в детстве на них с сестрой напали чайки. Обожает активный отдых: сапы, картинг и верховую езду.

Мечтавшая о службе в МВД актриса, Марий Эл

Йошкаролинка Анастасия Антонова с трех лет в модельном бизнесе. К 23 годам она успела сменить множество профессий: аниматор, няня, официантка, хостес, снегурочка, повар. Целых три года она проработала стюардессой, а сейчас ушла в актрисы и уже снялась в эпизодических ролях в сериалах «Два холма» и «В поисках призраков». При этом девушка мечтала учиться в вузе МВД, но поступить не смогла. Сейчас она заканчивает университет по специальности «таможенное дело, правоохранительная деятельность».

Чирлидерша, Тюмень

18-летняя Александра Сташкевич из Тюмени — семикратная чемпионка России по чирлидингу, кандидат в мастера спорта. Девушка посвятила этому необычному виду спорта 11 лет, а уже с 15 лет начала подрабатывать официанткой, чтобы иметь собственные деньги и помогать родителям. Александра — журналист, сейчас она учится на первом курсе Тюменского государственного университета и одновременно работает корреспондентом клубного ТВ в хоккейном клубе «Рубин» и футбольном клубе «Тюмень».

Программистка и экстремалка, Башкортостан

Татьяна Политова из Башкортостана окончила бакалавриат машиностроительного вуза МГТУ «СТАНКИН» по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» и теперь учится в магистратуре на программиста. 22-летняя девушка любит экстремальный спорт, катается на сноуборде и играет в волейбол. В этом году она исполнила свою мечту: прыгнула с парашютом с высоты четыре тысячи метров.

Будущий педиатр, Татарстан

Екатерина Морозова из Татарстана — студентка Казанского государственного медицинского университета. В этом году она уже выиграла конкурс красоты в родном городе «Мисс Казань — 2023», а на «Мисс Россия» представила лучший национальный костюм. 22-летняя Екатерина — будущий педиатр и мечтает создать международный благотворительный проект по оказанию бесплатной медицинской помощи тяжелобольным детям. Она уже активно занимается общественной деятельностью: помогает казанскому хоспису и участвует в научных конференциях.

Архитектор и гончар, Пермь

Анастасия Омелина из Перми — дипломированный архитектор. Девушка с детства занималась большим теннисом, благодаря спортивным достижениям попала в лагерь «Артек». Там на мастер-классе она познакомилась с гончарным делом, которое стало для нее серьезным увлечением и в некотором роде призванием. Первые изделия Анастасия сушила на батарее вместо печи, а сейчас ее работы в стиле скопинской керамики экспонируются на выставке «Талант и успех».

«Девушка из нейросети», Краснодарский край

22-летняя Ксения Захарченко учится на лингвиста-переводчика в Московской международной академии. При этом у нее большая аудитория в социальных сетях: она снимает видео о бьюти-процедурах и макияже в винтажном стиле. За два месяца на ее аккаунт подписались 100 тысяч человек. Ксению сравнивают со звездными моделями 1990-х, такими как Брук Шилдс и Синди Кроуфорд. Из-за ее разительного сходства с ними и необычной ретро-красоты ее называют «девушкой из нейросети».

Певица и любительница мотокросса, Санкт-Петербург

Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга одновременно учится в двух вузах: на пятом курсе в Российской таможенной академии — на факультете таможенного дела и на втором курсе Московского государственного института культуры — на факультете музыкального искусства. В 2021-м Маргарита участвовала в юбилейном десятом сезоне шоу «Голос». Ее наставницей по вокалу стала Лариса Долина. Кроме музыки, девушка увлекается мотокроссом.

Переводчица с укулеле, Сочи